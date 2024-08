El Concello busca una solución a la falta de cobertura móvil en Cangas

El gobierno municipal anunció su intención de llamar a las compañías de telefonía móvil que operan en Cangas para tratar de solucionar el problema de falta de cobertura en el centro de la villa expuesto los propietarios de negocios sitos en la avenida de Marín, calle Baiona, Gondomar, Redondela y Noria, entre otras. Así lo manifestó el propio concejala de Urbanismo del Concello de Cangas, Antón Iglesias (BNG), que abundó también en la necesidad de atender zonas de sombra que también hay en la aldea de Donón, dentro de la parroquia de O Hío.

También la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido (BNG), manifestó la voluntad del gobierno local de atender las demandas de los vecinos, entre ellas este problema que daña la economía del comercio local y afecta también de una manera directa al teletrabajo.

Lo que quiere el gobierno local es que las compañías de teléfono ofrezcan alternativas que solucionen el problema del que el Concello de Cangas es consciente, también. De todos formas, una representación de los negocios afectados ya anunció su intención de solicitar un encuentro con la alcaldesa de Cangas para explicar los pormenores de este problema. No funcionan bien las tpv, internet se corta con frecuencia, la falta de cobertura dentro de los edificios en muchos casos es absoluta y hay que salir a la calle para intentar hablar por teléfono y, aún así, no se consigue siempre. Muchas veces los WhatsApp entrar con retraso o simplemente las llamadas no entran.

