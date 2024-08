Cangas redobla la seguridad en las Fiestas del Cristo para la colocación de las atracciones

Para muchos en O Morrazo, el verano se acaba con las fiestas más importantes, las del Cristo en Cangas. Ya hay programa para estos festejos, que se celebran del 23 al 31 de agosto y que fue presentado en la mañana de ayer por representantes del gobierno tripartito, personal técnico, de algunos de los grupos que actuarán y de la autora del cartel Sarai Lorenzo. La artista canguesa asegura que su inspiración fueron los recuerdos que tiene cuando iba de pequeña a este acontecimiento con su padre, el inolvidable y ya fallecido empresario de hostelería Pepín Lorenzo, y veían la noria que antes se solía instalar. La alcaldesa, Araceli Gestido, dijo que ojalá que el volumen de éxito de las fiestas sea proporcional a las horas de trabajo de la organización y por parte de la edil de Cultura, Aurora Prieto, agradeció todo el trabajo.

Tras el suceso ocurrido en las fiestas de Matamá, la seguridad de las atracciones que siempre son muchas en las fiestas del Cristo, acapara gran parte de la preocupación del Concello, como entidad organizadora. Aurora Prieto asegura que hay dos empresas encargadas de supervisar el nivel de protección de las atracciones, la empresa ourensana de Antonio López Alvarez, encargada de llevar a cabo las revisiones y realizar los informes técnicos, y otra moañesa encargada de la colocación de estas estructuras. Será la novedad este año como refuerzo al coordinador que pondrá a disposición el Concello para esta colocación de la que hasta ahora se encargaba un trabajador municipal. La concejala señala que posiblemente este coordinador será una persona del voluntariado.

Sarai Lorenzo junto al cartel de las fiestas. / SANTOS ÁLVAREZ

La concejala desglosó el programa de festejos que incluye diferentes eventos como actuaciones de DJs y cinco conciertos en el espacio de las Naves de Ojea, que será el recinto ferial; de orquestas en las avenidas Eduardo Vicenti y Castelao; juntanzas y actuaciones de charangas, que recorrerán las calles de la villa y espectáculos infantiles en el Eirado do Costal, además de la gran procesión del Cristo do Consolo, que será el domingo 25 y tirada de fuegos en su honor y el día de la Virxe do Carme el día 26. El pregón, el sábado 24 a las 12:00 horas, correrá a cargo de la coral Lestonnac en su 50 aniversario.

El encendido de la iluminación que dará comienzo a las fiestas será a las 21:30 horas del viernes 23, seguido del festival Tromentelo en la explanada de las Naves de Ojea. A media noche, actuará en este mismo recinto el Dj Michi.

La fiesta continuará el sábado 24 con la salida de los Cabezudos (11:00 horas) desde la Casa da Xuventude a la plaza del Concello, amenizada por la asociación Lembranzas da Ría. Al mediodía se habrá una tirada de fuegos seguida por el pregón llevado a cabo por la coral ya mencionada. A continuación será turno de la tradicional quema de Damas y Galáns en la plaza del Concello y de los cantos de Taberna de la asociación Peis d’hos a la una de la tarde. La verbena empezará a las diez y media de la noche con la orquesta “Dinastía” y el grupo “Gin Toni’s”. En Ojea, actuará el grupo “Blueperro”, compuesto por el batería Coke Santos, el teclista Luca Frasca y el contrabajista Héctor Rojo. Dj Yago pinchará a partir de las doce de la noche.

El domingo 25, día del Cristo do Consolo, la programación empezará a las diez de la mañana con una salva de bombas anunciando la festividad, seguido por la ruanda de la Banda de Música de Belas Artes de Cangas. A las once habrá una misa pezará a las ocho de la tarde, seguida de un espectáculo pirotécnico. Después, la fiesta continuará en la avenida de Castelao y Ojea con las actuaciones de la orquesta “América de Vigo” y Dj Reque, respectivamente.

El Día do Carme, el lunes 26, la programación de la mañana será idéntica a la del día do Cristo do Consolo. A la noche, la verbena estará amenizada por la orquesta Galilea en la avenida Vicenti y el concierto de Varalonga y Septeto Santiaguero en Ojea.

El martes 27 la charanga Radio Tropical actuará por la mañana y por la noche será el turno del festival “Así canta Cangas”, dentro del III Memorial Tucho Perete, con los coros San Xosé y María Soliña y las corales Quixumes do Hío y Lestonnac. El concierto de “Xeneración M” y “King kids” será a las 21:30 horas en el recinto de Ojea, seguido de la actuación de “Mad Men” (23:00 horas). El miércoles 28, habrá una reunión del grupo “Lume de karoso” y el segundo pase del “Así Canta Cangas”, A las 22:30 , tendrá lugar el festival Lembranzas da Ría en el recinto de la fiesta.

Los artistas invitados este año para los conciertos en Ojea. / Fdv

La charanga Radio Tropical realizará una juntanza a las doce de la mañana del jueves 29. Por la tarde, Bea Sintriz mostrará su espectáculo familiar “Lila Star” a las siete y media en el Eirado do Costal. A la noche (22:00 horas), habrá un concierto de la Banda de música de Bellas Artes.

El penúltimo día de las fiestas, el viernes 30, Lume de Karoso organiza una reunión a las 12.00 horas. Los espectáculos familiares continuarán en el Eirado do Costal con la obra teatral “As minas do rei Salomón”, de parte de la compañía Ghazafelhos. La música en la noche la ofrecerán las actuaciones de “Mediarea” junto con Xavier Díaz y las Adufeiras de Salitre y Dj Moe en el recinto de Ojea y la orquesta “Gran Parada” tocará en la avenida Vicenti.

Para finalizar las fiestas, la mañana del día 31 la asociación Lembranzas da Rías amenizará la comparsa de cabezudos a partir de las doce de la mañana. Habrá otro espectáculo infantil a las siete y media de la tarde en el Eirado do Costal y verbena en Eduardo Vicenti con la orquesta “Xtremo” y el grupo “Los Alkar” . Los últimos conciertos en Ojea serán por parte de la artista “Amparanoia” (22:30 horas), que presenta su nuevo álbum “Fan Fan Faria” y de No Name Djs, a la media noche. En la presentación también estuvieron la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, la teniente de alcalde, Iria Malvido, las técnicas de Cultura Mercedes Lorenzo y Mar Nuñez y los representantes de las bandas canguesas de Bellas Artes y Varalonga.

Conciertos en Ojea

Mad Men (Garage and Rock)

Este trío, formado por David Outumuro (batería), Joselo García (bajo y voz) y Alberto Lopo (guitarra y voz), se dedican a versionar temas de rock and garage que datan desde la década de los 60 a los años 2000, con canciones de artistas como Top, Doctor Feelgood, The Rolling Stones, Flamin´ Groovies, The Who, The Kinks, Lenny Kravitz o Black Keys.

Madmen. / Fdv

Amparanoia

Es el grupo creado por la jienense Amparo Sánchez, pionera de la música fusión de finales de los 90 en nuestro país. Ha tenido una carrera fructífera, habiendo publicado ya ocho álbumes. En Cangas, presentará su nuevo trabajo, “Fan Fan Fanfarria”.

Amparo Sánchez "Amparanoia" / Fdv

Blueperro

En 2005, el baterista Jorge Santos, el teclista Luca Frasca y el contrabajoista Héctor Rojo se unieron en 2005 en el grupo “Blueperro”. Desde entonces, han publicado dos proyectos discográficos, “Blueperro” en 2008 y Just people en 2013. Podría reducirse su estilo musical al una mezcla de soul, mezclado con rythm and blues. Fueron finalistas de los Premios Guille 2013.

La banda Blueperro. / Fdv

Septero Santiaguero

Desde que el grupo se fundó en 1995, su repertorio ha buscado siempre un recorrido por dierentes vertientes de la música cubana, tanto con temas de autores más clásicos a los cantantes más contemporáneos. Se han presentado a festivales de disitntos países y en circuitos de salsa, jazz, world music... En 2015 y 2018 ganaron dos premios Grammys Latinos.