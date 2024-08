A Voz da Sanidade realiza un paréntesis hasta septiembre en sus protestas de los martes

La Asociación A Voz da Sanidade de Cangas acordó realizar un paréntesis hasta septiembre en las concentraciones de los martes, que retomaron en noviembre y que ayer volvió a realizarse ante el centro de salud. Carmen Nores, portavoz del colectivo, asegura que en la concentración se agradeció a las decenas de personas la solidaridad y resistencia por acompañarles durante todos estos meses en las concentraciones de los martes, a las 12:00, ante el centro de salud, para reivindicar más medios y recursos sanitarios para Cangas.

En noviembre, la asociación había decidido retomar las concentraciones semanales para denunciar el desmantelamiento de la sanidad pública y reivindicar a la Xunta unos presupuestos suficientes para 2024: “Lamentablemente, a realidade foi outra e seguimos sen contar cunha asignación orzamentaria suficiente para evitar o desmantelamento da sanidade pública. Estamos aínda lonxe do 25% do total do orzamento sanitario destinado á Atención Primaria tal como recomenda a OMS”. Por esta razón, señala Nores, este verano se sigue padeciendo la misma situación de los últimos años con un centro de salud tensionado con una lista de espera de 10 a 15 días para una consulta con el médico de Familia y unas urgencias (PAC) soportando momentos de situaciones críticas.

Lamenta que sigan desconociendo el Plan de Cobertura del verano en el centro de salud de Cangas pues su jefe de servicio finalmente no mantuvo la reunión comprometida con la asociación, en la que se informaría del número de profesionales que trabajan de mañana y de tarde en verano.

Señala que desde A Voz da Sanidade seguirán reclamando al Sergas mejoras sanitarias para los vecinos, cubrir el 100% de la ausencia del personal por bajas o vacaciones, recuperar el espacio para aumentar los recursos en Salud Mental, rehabilitación y pediatría por la tarde, aumento del personal enel centro de salud, refuerzo de una ambulancia de Soporte Vital Avanzado, reapertura del consultorio de O Hío, construcción del Centro de Alta Resolución (CAR) para O Morrazo y el centro de salud para Aldán-O Hío. El colectivo grabará un videoclip con las reivindicaciones.