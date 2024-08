El PP se suma a las familias con hijos que critican el cierre al público de las instalaciones deportivas de Rodeira

El cierre al público por parte del Concello de los campos del Kenyata en Rodeira debido a los desperfectos causados y que sólo pueden utilizar las entidades deportivas -club Kenyata, Fútbol a pie y Fútbol base de Cangas- está generando división de opiniones y críticas entre los partidarios y detractores, entre ellos el PP y familias con hijos que disfrutaban antes del horario abierto al público para los niños. El concejal popular, José Luis Gestido, considera una “vergüenza” que se cierren estas instalaciones deportivas de Rodeira -no del Kenyata-. Asegura que en el último pleno ya lo adviritó y que lleva más de 15 días preguntando que es lo que se iba a hacer con estas instalaciones en donde se estaba generando un conflicto social.

El concejal popular asegura que lo vergonzoso no es lo que digan o hagan los responsables del Kenyata, sino que haya sido el Concello el que ejecute el cierre. Entiende que lo que tiene que hacer el Concello es regular las instalaciones y abrirlas a todos: “Son muchas las familias con niños y niñas, no sólo de la zona, sino de muchos sitios de Cangas que en vez de ir al parque acudían allí a practicar deporte". Gestido se pregunta si entonces habrá que cerrar los parques y también si alguien acudió a ver cómo está el de la alameda nueva un sábado por la noche: “El domingo los niños deberían encontrarlo limpio”. También pide que el Concello aclare cómo se gestionan estas instalaciones de Rodeira, si se alquilan o no: “Creo que la labor de los gestiones del Kenyata es importante, pero no deben ser ellos los que tengan que hacerlo. El Concello tiene que poner un conserje para abrirlas y vigilar que se cuide a partir de una hora y después el uso será de los clubes que lo soliciten”.

El Concello, a través de la edil de Deportes, Sagrario Martínez, colocó esta misma semana unos carteles cerrando los campos al uso público para realizar reparaciones debido a los desperfectos, aunque detrás de la medida está la decisión municipal de acabar con el uso público de estas instalaciones, a petición también del Club Kenyata ya que se estaba haciendo un mal uso de ellas con continuos desperfectos y elementos rotos.

Desde el Club Kenyata insisten en que lo que estaba ocurriendo con tantos desperfectos en las instalaciones -alambrada y banquillo rotos, suelo con pipas- era una escándalo y que ya a comienzos del verano habían planteado al Concello que adoptara medidas. Entiende que no hay queja masiva de padres, sino más bien de una mujer: “La gente ya sabía que algún día tenía que pasar”.

La mayoría de las familias piden el Kenyata abierto

Familias con hijos que se han visto afectadas por el cierre de los campos del Kenyata recuerdan que fue en el año 1978 cuando un grupo de deportistas de Cangas organizaron una liga para jóvenes del pueblo, en unas instalaciones cedidas para tal. Adecentaron los espacios, colocaron porterías e iniciaron una competición con mucha historia en la comarca. “A partir de ese día estas instalaciones estaban siempre abiertas, a disposición del que tuviera ganas de utilizarlas, aunque nunca hubo un grupo de gobierno que las tratara como municipales, pues no se limpiaban ni arreglaban, salvo por llamadas de las personas al cargo de la liga o gracias a la dedicación personal de esos voluntarios que organizaban la liga.

Recuerdan que, durante décadas, las tardes de verano estaban llenas de jóvenes que preferían hacer deporte que estar tirados en la playa o aburridos en casa y durante los fines de semana muchas familias se acercaban con sus pequeños para disfrutar de un espacio deportivo. Añaden que durante todo el año tienen mucha actividad y con personas de todas las edades, desde los 4 hasta los 30 años, “y no delincuentes”, en alusión aal argumento del Concello que las ha cerrado al público por los desperfectos por los destrozos con alambrada y banquillo rotos, el suelo con cáscaras de pipas e incluso apareció algún condón.

Pero como siempre, dicen familias, “ganan los malos, los que manchan, los que rompen, los que destrozan, las minorías. Los que por allí estamos no vemos a todos comer pipas, pero como venga uno, mancha para todos”.

Reprochan que en cangas los adolescentes no puedan practicar deporte por culpa de que el Concello no hace un mantenimiento, ni limpieza de este espacio deportivo: “En cangas, un club privado abre y cierra una instalación pública porque el ayuntamiento no dedica personal para que tenga un horario de apertura y cierre. En cangas, los jóvenes no pueden practicar deporte porque el ayuntamiento no sólo no habilita espacios, sino que los cierra”.

Reivindican que el Kenyata ha sido y es un lugar público siempre “y por culpa de unos pocos que manchan y otros que no se ocupan del mismo, lo cierran a todos los niños y adolescentes para mejor que vayan a ocupar la pista de la alameda nueva y echar a los pequeños o ir a Moaña o a Bueu o que se dediquen a mirar para sus móviles, a beber y a fumar. Como padres, reivindican espacios públicos e insisten en que el Kenyata lleva más de 40 años siéndolo.

Señalan que la mayoría de las familias de Cangas quieren que el Kenyata esté abierto y que sea el Concello quien lo limpie, lo abra y lo cierre.

Suscríbete para seguir leyendo