Un verano con menos velutina

Los apicultores han constatado este verano una reducción de nidos de velutina, ya no sólo en la comarca de O Morrazo, sino a nivel de Galicia que el portavoz de la Asociación Galega de Apicultores (AGA) en la zona, José María Bello, atribuye a la primavera tan cambiante “que hizo pasar apuros para sobrevivir y no debieron soportarla muchos”, como también a la campaña de trampeo con la Xunta que ayudó.

De todas formas, señala que la climatología no acabó con la velutina, ya que los nidos aparecen con retraso cuando tenían que estar hace 40 días. Por esta razón ya no sólo es que haya menos velutina, sino que está apareciendo con mucho retraso y a lo mejor dentro de un mes la perspectiva cambia y a mediados de septiembre aparecerán más. Como tercer factor también suma que el año pasado se eliminó mucho nido: “Si sumas una buena tasa de eliminación en 2023, una climatología muy desfavorable para la velutina y la campaña de trampeo hace que hayan bajado”.

Programa de la Feira do Mel

Los apicultores están inmersos también estos días en la organización de la VI edición de la Feira do Mel de Moaña, que se celebrará este domingo 18 en los jardines del Concello.

Este año el Doce Agasallo e Mel será entregado al deportista moañés del año, el atleta Pablo Fervenza Entenza, que fue uno de los galardonados en la Gala do Deporte de este año, que se celebró el pasado 19 de julio. El recinto de la feria se abrirá a las 11:00 con los puestos de venta. De 11:00 a 13:00 habrá un espacio infantil con obradoiro de velas de cera con Casa do Mel de Goente (As Pontes). El programa incluya la actuación cómica de “Aghripina e Modesta”, entre 12:00 y 13:30 que dará paso a la entrega del galardón a Entenza. A las 14:00 está previsto un sorteo de productos de la feria y por la tarde volverá el espacio infantil, de 17:30 a 18:30. Habrá merienda saludable para los niños y actuará de nuevo la pareja cómica y desfilará y actuará el grupo de gaitas Peis d´Hos. A las 20:00 habrá el espectáculo “Óscar, maxia na manga”. A lo largo de la jornada se podrá ver la exposición “Aves da contorna” de José Luis Ogando Gayo. La feria se cerrará a las 21:00 con un segundo sorteo de productos.

Suscríbete para seguir leyendo