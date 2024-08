Los portavoces decidirán el futuro del PXOM de Cangas

Ya hay fecha para que la junta de portavoces del Concello de Cangas se reúna con la empresa a la que el Concello adjudicó en 2015 el Plan Xeral de Cangas. Será la del día 20 de agosto. Así se lo trasladó el concejal de Urbanismo del Concello de Cangas, Antón Iglesias (BNG), al concejal del Partido Popular Rafael Soliño. También trataba de ponerse en contacto con la concejala de Alternativa Canguesa de Esquerdas (AV), Victoria Portas, que el jueves pasado no asistió al pleno extraordinario de la corporación municipal donde se aprobaron los presupuestos del Concello para 2024.

La empresa Monsa traerá para esa fecha su cronograma y su oferta económica para continuar con los trabajos del PXOM, que en su mayoría son de adaptación, ya que lo gordo está todo hecho. En su momento, el gobierno local consideraba que el contrato había caducado.

Después, hubo un informe de la secretaría general del Concello de Cangas en el que se determinaba que el contrato continuaba vigente. Ahora falta que la oferta, tanto en tiempo como en dinero, convenza no solo al gobierno, sino también a la oposición. El gobierno no quiere un trabajo a largo plazo, para que no coincida, como casi siempre, en elecciones locales.