La piscina de Moaña podría pasar a la nueva empresa de FCC-Aqualia, Local Sports Centers

El gobierno local de Moaña deberá de decidir si permite, en función del informe jurídico que ha encargado, a la concesionaria de la piscina municipal, FCC-Aqualia (su división del agua) derivar todo el contrato de explotación a la nueva empresa que el grupo ha creado para el negocio de instalaciones deportivas. Se trata de la nueva empresa Local Sports Centers, que vendría a ser como una nueva marca o filial dentro de la multinacional, pero independiente, una segregación con la que FCC intentaría seguir la senda iniciada por Aqualia en Moaña para diversificar su negocio más allá de la gestión del agua y del saneamiento, con la explotación de centros deportivos.

La situación que a simple vista podría parecer una cuestión sencilla de quita y pon, no lo es tanto, según traslada la representación sindical de los trabajadores que han solicitado en tres ocasiones reunirse con la alcaldesa, Leticia Santos, y miembros del gobierno desde junio y que consideran que desde el Concello no se debería de dar ese paso.

Fue en ese mes cuando los trabajadores recibieron la comunicación de Aqualia de que se había creado una nueva empresa para segregar el negocio de explotación de centros deportivos como las piscinas, polideportivos y centros de ocio y recreo. Desde los trabajadores aseguran que la nueva empresa tiene un capital social de 3.000 euros y no tendría el mismo registro contable que FCC, por lo que las ganancias o las pérdidas ya no serían del grupo, algo que valoran como un riesgo, ya no sólo para ellos sino para el propio Concello ya que la concesión ya no dependerá de una empresa fuerte como es FCC, sino de la nueva creada con ese pequeño capital social.

Esta cuestión la valoran como muy peligrosa por la parte de la representación sindical de los trabajadores –en la piscina de Moaña trabajan 24 personas– y de ahí que esperan a que la alcaldesa les reciba cuanto antes cuando regrese este próximo día 20.

“Este asunto engloba más de lo que se piensa”, señalan fuentes consultadas por parte de la parte sindical. Quien primero alertó de la situación fue el grupo municipal del PP, que además de criticar el deterioro de las instalaciones, criticó que desde el gobierno se estuviera ocultando los planes de FCC-Aqualia para cambiar a la nueva empresa y pidió que la alcaldesa, ausente estos días, lo aclarara.

