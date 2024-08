O Con no es zona para tirar muebles.

Con estas mudanzas de verano aparecen colchones y muebles en los lugares más insospechados. Pero nos sorprendió ver la imagen en una lugar tan visible, tan transitado, como esta zona de O Con, muy cerca donde reside el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

La ilusión rota de la Policía Local de Cangas

La Policía Local de Cangas está condenada a ir a las playas. Es como lo de si no quieres caldo, pues dos tazas. Logró ganar en vía administrativa el derecho a no patrullar la zona rural para realizar trabajos relacionados con el tráfico, pero los jaleos que afectan al cumplimiento de la ordenanza municipal de Cangas en materia de playas les obliga este año a ir cada dos por tres, no solo los fines de semana. No están morenos, están quemados por la situación, pero es lo que hay. Ya lo comentaba el jefe de la Policía Local de Cangas, Alberto Agulla, “y yo, iluso, que me creía que este año no íbamos a ir a las playas”.

La noche del sábado de Cangas da para mucha política

La noche del sábado en Cangas da para mucho, incluso para hablar de política. En este trasiego de un local a otro nos comentaron de todo. Nos dijeron que se iban a producir cambios en todos los partidos político menos en Esquerda Unida. Desde el PP, pasando por el PSOE hasta llegar al Bloque. A lo mejor era solo fruto de una noche calurosa _ya se sabe lo que afecta el calor a la mente_ pero la convicción con lo que lo decían militantes de unos y otros partidos asombraba. Hay que salir más por Cangas.

