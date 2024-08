Cangas revisó todas las farolas de la Alameda Nueva tras caerle una a una niña

El Concello de Cangas ya llevó a cabo la inspección de las farolas de la Alameda Nueva, con el propósito de saber cómo estaba su anclaje a tierra. Este trabajo lo ordenó realizar la concejala de Obras y Servicios, la socialista Iria Malvido, después de que el pasado día 19 de julio una farola cayera e hiriera en un brazo a una niña de 11 años, cuando transitaba cerca de A Capela do Hospital.

La conclusión es que, excepto una, las demás se encuentran bien sujetas a tierra. Iria Malvido ya anunció que la mencionada farola que en la inspección se comprobó que no estaba bien se procederá de inmediato a repararla. El informe, de momento, se trasladó de palabra a la mencionada edil socialista, que quiere que se ponga por escrito. Iria Malvido señala que se inspeccionaron todas las farolas azules de la Alameda Nueva. Como asegura la propia concejala no solo era una obligación del Concello llevar a cabo esta inspección, sino también un compromiso con la madre de la niña herida el pasado día 19 de julio al caerse sobre ella una farola.

El Concello de Cangas está valorando en estos momentos realizar una inspección de las farolas de todos los parques y zonas de ocio, para evitarse más sustos. De todas formas, no deja de ser sorprendente lo que sucedió el día 19 de julio, nunca ante había pasado; por no hablar de mala suerte que justo la farola cayera sobre una niña. Aún hoy no se sabe muy bien a qué se debió que la farola cayera, ya que su instalación es ya de hace muchos años. Tal vez algún cable de sujeción que se instalara para un determinado puesto en algún momento pudiera debilitar el anclaje a tierra de la farola. También la concejalía de Obras y Servicios se ocupará de examinar que cuando se instalen mercadillos en la Alameda Nueva las sujeciones a las farolas no aflojen el anclaje a tierra de las mismas.

Ni que decir tiene que la concejala Iria Malvido volvía a lamentar lo sucedido y pedía disculpas a la madre que la menor.

Hay que recordar que la niña de 11 años estaba paseando con una amiga de 13 años y que cuando cayó la farola, esta última, del susto, cayó para atrás y se golpeó la cabeza en el suelo, aunque afortunadamente no tuvo más consecuencias.

Suscríbete para seguir leyendo