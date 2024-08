Vecinos “engalanarán” Moaña con pancartas para denunciar la situación sanitaria

Ni las vacaciones de agosto ni la ola de calor. Moaña volvió a ser ejemplo de persistencia con una nueva concentración ayer ante la Casa do Mar para reclamar el regreso de las urgencias, la cobertura médica con la apertura de las consultas de tarde (se cerraron del 17 de julio al 15 de agosto) y el refuerzo de las ambulancias del 061, en la 142 semana consecutiva de protestas contra un centro de salud que sigue con su Punto de Atención Continuada (PAC) cerrado y con las urgencias desplazadas desde la pandemia del COVID de 2020 a Cangas. Fue el concejal de gobierno Daniel Costas, como regidor en funciones por la ausencia de la alcaldesa, Leticia Santos, el que se dirigió a los presentes también en representación de la Mesa Local da Sanidade como convocante, junto al portavoz de la Plataforma de Defensa da Sanidade Pública de Moaña, Gabriel Ferral. Costas dijo que tener un centro de Atención Primaria cerrado es “unha aberración”.

Anunció que tras la concentración del próximo domingo, a las 11:30, se va a “engalanar” Moaña con mensajes claros y contundentes de lo que está ocurriendo “para que calquer persoa que chega a Moaña sepa cal é a situación sanitaria que vive por culpa da Xunta”. Los mensajes lucirán en pancartas como las que ha elaborado la Mesa da Sanidade de “Coa nosa saúde non se xoga” o la Plataforma da Sanidade “Salvemos a Atención Primaria”. Al rematar la concentración se irá en tres grupos hacia Tirán, centro urbano y Domaio para colocarlas y que quede claro que “aquí nos están privando dos nosos dereitos e que necesitamos que volvan as urxencias a Moaña”, explicó Costas recibiendo el aplauso de los vecinos.

Comentó que en las últimas semanas, los médicos de mañana están sobrepasados, con más de 70 personas diarias, lo que quiere decir que no se cubren las vacaciones: “Nas aplicacións de móviles non hai horas para pedir citas asistenciais cos nosos médicos e médicas de cabeceira” , dijo, y criticó también que no se cubra la baja de una de las facultativas del centro de atención psicológica de Cangas, lo que significa que se están anulando cita a los pacientes y no hay fechas posibles para nuevas citas: “Estamos en precario en algo tan importante despois da pandemia como é a atención psiquiátrica. Non pode ser”.

El concejal del gobierno nacionalista reprochó que pese al compromiso del conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, en la reunión mantenida con él de que iban a estudiar el refuerzo de las ambulancias del 061, siguen sin ella: “Si era para atender o aumento de poboación na nosa comarca no verán, estamos pechando esta etapa e non a cubren cando é importantísimo ter unha ambulancia de reforzo para mellorar os tempos de resposta coas urxencias en Cangas”.

