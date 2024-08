El PP rechaza el informe jurídico sobre sus enmiendas porque no es neutral

El concejal de asuntos económicos del grupo municipal del Partido Popular, Pío Millán, asegura que la premura con la que el gobierno local anunció la existencia del informe jurídico. sobre la exclusión de sus enmiendas del debate plenario de la aprobación definitiva de los presupuestos 2024, demuestra la voluntad política del gobierno de evitar el debate de extrema necesidad de inversiones en O Viñal, en O Hío; de Menduiña, en Aldán; del Barrio das Flores; en Darbo; del Espíritu Santo, en Coiro y del casco vello, en Cangas.

“El interés de ese gobierno en silenciar a los representantes elegidos por más de 6.000 personas les lleva tirar de informes jurídicos, que no ponemos en duda la capacidad de sus autores, pero si causa dudas su neutralidad”.

Para el concejal Pío Millán, la realidad es que desde el mes de febrero el gobierno se empeñó en mantener al margen debate de los presupuestos al partido, que recuerda, es el mayoritario del pueblo de Cangas y que ahora, que no pueden realizar sus aportaciones, cuando cuentan ya con toda la documentación, no quieren que se hable de necesidades de los vecinos, ya que se pone al descubierto su incapacidad para solucionar los problemas de los vecinos. “Saben que están actuando de mala fe y buscan justificarse con mucha prisa con el mencionado informe jurídico. Por mucho que intenten ocultarla, la realidad es caprichosa y el estado en e que se encuentra todo el pueblo es sencillamente lamentable. Seguiremos exigiendo que se respeten nuestros derechos, tanto en la vía administrativa como si es necesario por vía judicial”.

El gobierno y, ahora también el informe jurídico, considera que en fase de aprobación definitiva se pueden presentar solo alegaciones, no enmiendas, que sí pueden presentarse cuando se presenta el documento del proyecto de los presupuestos a aprobación inicial. Fue el PP quien pidió un informe jurídico, pero al esta hecho por la asesoría jurídica del Concello de Cangas no le vale su conclusión, porque considera que el gabinete que asesora al Concello de Cangas no es neutral en su decisión. En su escrito, el PP solicitaba que se pronunciara la secretaria general del Concello de Cangas, que ahora mismo se encuentra de baja, de ahí que se recurrió al asesoramiento jurídico, ya que el secretario en funciones se declaró incompetente para realiza el informe que se pide, dada su condición de arquitecto municipal.

Suscríbete para seguir leyendo