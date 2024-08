Nudistas de Viñó atribuyen el reparto de folletos a una minoría e Iria Malvido pide traquilidad y respeto

La primera teniente de alcalde de Concello de Cangas, la socialista Iria Malvido, está convencida de que el conflicto que se vivió el viernes en la playa de Viñó es fruto de la incomprensión de una minoría, ya que la mayoría de los que acuden al mencionado arenal no se oponen a que acuda gente en bañador a disfrutar de la citada playa. Considera que fue un conflicto forzado por una minoría que ese mismo viernes obtuvo el rechazo de muchos bañistas nudistas que estaban ese día en la playa, que no quisieron saber nada de la polémica que se produjo.

Pintada con la que se vuelve a hacer hincapié en que la playa de Viñó debe ser nudista. | // PABLO HERNÁNDEZ

Muchos de los que acuden habitualmente a la mencionada playa de Viñó desde hace años para nada se sienten amenazados. Aseguran que no entienden muy bien el conflicto que surgió este año y para nada se sienten incómodos con nadie. Afirman que el respeto es absoluto. De hecho, no gustó que uno de los nudistas que repartieron octavillas se dirigiera a un barco del que bajaba gente. “Yo llevo viniendo a Viñó por las mañanas desde hace muchos años y practico el nudismo. Nunca hubo problemas ni con los vecinos ni con nadie. La mayoría somos gente de entre 50, 60 y 70 años, todos de Cangas y nunca no sentimos amenazados. No nos molesta que acuda gente vestida”, afirma un nudista que estuvo el viernes por la mañana cuando se inició el conflicto. Quieren desmarcarse de esta polémica artificial y que sale de una minoría.

La concejala socialista Iria Malvido afirma que no entiende por qué hay que obligar a nadie a desnudarse, y menos en una playa que no está declarada nudista. Hay dudas sobre si en Cangas hay alguna playa declarada nudista oficialmente. Se duda de la de Barra, pero se sabe a ciencia cierta que la de Viñó no lo está en absoluto, según apunta la propia edil Iria Malvido. Afirma que en el municipio de Cangas se practica el nudismo en tres playas: la de Lagoelas, en Aldán, la de Barra, en O Hío y la de los Alemanes, en Cangas. Iria Malvido llama a la tranquilidad al respecto. Los vecinos de Viñó están totalmente en contra de que un grupo minoritario de nudistas traten de imponer su criterio con este tipo de campañas que nada tienen que ver con la convivencia que existe desde hace años entre nudistas y los que utilizan bañador.

Generalmente, los concellos regulan las playas nudistas a través de la ordenanza municipal de playas. En la de Cangas no hay ninguna mención al respecto, sí a declarar playas que puedan ser utilizadas por los perros.

La primera teniente de alcalde de Cangas, Iria Malvido, espera que vuelva todo a la normalidad y que no se cree un problema donde no lo hay. De vez en cuando surgen estos conflictos, como en su día tuvo lugar en Barra en agosto de 2021, cuando una lacha zodiac intentaba desembarcar en la playa y fue expulsada a remazos. Tuvo que intervenir ese día la Policía Local de Cangas. Ese momento de tensión no volvió a repetirse hasta el pasado fin de semana en Viñó, aunque en este caso no hubo enfrentamientos directos.

Tal vez habrá que dar una vuelta a la ordenanza municipal de playas para regular a través de ella el nudismo, que es cierto que en Cangas tiene su tradición.

El Tribunal Supremo, en su Sentencia de 23 de marzo de 2015 y otras posteriores considera que el nudismo no puede ser manifestación de ninguna ideología y, consecuentemente, su prohibición puede no darse por ley orgánica. En este sentido, avala así su prohibición por ordenanzas municipales. Como señalamos, la ordenanza de Cangas no menciona el nudismo.

La Policía Local retira en Rabáns una tienda de campaña

Por lo que se refiere al otro frente de playas en el municipio, que es el de Francón, la Policía Local no encontró ayer en su inspección instalación de sombrillas, toallas y sillas a primera hora de la mañana para reservar espacio en el arenal, algo que prohíbe totalmente la ordenanza municipal de playas de Cangas y que sanciona económicamente. En el informe de la Policía Local señala que se respetó de mañana y al mediodía la norma. Sí que hubo una incidencia en la playa de Rabáns, donde se levantó una tienda-playa parecida a una tienda de campaña pero más pequeña. Los agentes identificaron a los propietarios, que resultaron ser de nacionalidad francesa, que no dudaron en retirarla de inmediato y, por lo tanto, no fueron denunciados. También se inspeccionó ayer la playa de Rodeira y no se encontró ninguna anomalía, a la hora del cierre de esta edición. Por lo demás, fue otro día de calor en los arenales y otro día de tráfico lento y atascos en el tramo donde la autovía pierde su condición y se convierte otra vez en Corredor.

