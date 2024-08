FCC-Aqualia crea una nueva empresa para la piscina de Moaña

El concejal de Obras, Servicios, Cultura y Participación vecinal de Moaña y alcalde en funciones durante la ausencia de la regidora, Leticia Santos, hasta el día 19, Daniel Costas, sale al paso de las manifestaciones del grupo municipal del PP que acusó a la alcaldesa de “ocultar” la solicitud de la concesionaria de la piscina municipal FCC-Aqualia (Aqualia es la división de agua de FCC) , para cambiar las condiciones del contrato o incluso la subrogación del mismo, al tiempo que trasladaban las quejas de usuarios por la falta de mantenimiento de las instalaciones, incluso con derrumbes en los vestuarios y el agua del vaso excesivamente alta, sin control.

Daniel Costas, aún sin llevar él este asunto, señala que la concesionaria comunicó la creación de una nueva empresa a la que derivan los contratos relacionados con la piscina municipal. En este sentido, indica que desde el gobierno local están a la espera de un informe jurídico “que indique cómo debemos proceder”. Costas señala que no se oculta nada, sino que hasta que no vean los jurídicos la comunicación de la concesionaria “no podemos lóxicamente falar do expediente en cuestión”.

Por lo que respecta a la temperatura del agua, que el PP asegura que desde hace un mes está excesivamente alta y sin control, indica que no existen solicitudes o quejas al respecto, por lo que Daniel Costas confirma que hablarán con la empresa concesionaria para que les informe de si realmente existe esa anomalía. Confirma que efectivamente el PP solicitó a la Alcaldía una pregunta en este sentido y dice que en cuanto Leticia Santos se incorpore al despacho municipal “serán informados do mesmo”.

El grupo municipal del PP de Moaña, que lidera en la oposición Javier Carro, hizo público este pasado domingo sus quejas por lo que considera “gravísima” situación de la piscina municipal, ya no sólo por el deterioro de las instalaciones, sino por esa solicitud de cambio de contrato –que los populares pedían a la alcaldesa que aclarara– y que podrían repercutir de forma negativa en la plantilla de trabajadores y en un peor servicio para los usuarios.

Se quejaban de que ni la alcaldesa ni el concejal de Deportes, Rubén Viéitez, recibían a los trabajadores desde hacía meses, como tampoco a sus representantes legales con el fin de informarles de las “pésimas” condiciones en las que estaban trabajando y que repercute en un peor servicio para los usuarios.

