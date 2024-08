Cumpleaños y jubilación efectiva de Pedro Riol.

Atrás deja su profesión, con esos 72 años que cumplió el sábado con ajetreado festín, del que dan fe sus amigos. Y ahora empieza lo bueno, el tumbarse al sol, el contar batallas, el liderar emociones y desfacer entuertos. ¡Feliz cumpleaños, chaval!

El concejal de Turismo de Cangas, sin protagonismo

De momento, el concejal de Turismo del Concello de Cangas, Noél Malvido, no se dejó ver ni oir. Y eso que este verano está siendo propicio a que intervenga en la vida municipal, de la que parece está un poco ausente. Y prometíá, que el discurso que ofreció cuando en campaña llegó la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, a Cangas, fue bueno. Pero, a veces, muchas veces, el papel no tiene nada que ver con la realidad. Esperemos, que ahora que Cangas tiene presupuesto, coja el protagonismo que ahora parece no querer tener, pero que es necesario que tenga. Con uno menos solo Helenio Herrera decía que se jugaba mejor

El Cristo todo en agosto

Nos comentan los más viejos del lugar que hacía muchos años que las Fiestas del Cristo de Cangas no coincidían solo en el calendario de agosto, sin quedarse con algún día de septiembre. Se trata de una circunstancia especial que tal vez influya en el desarrollo de los espectáculos y atracciones. Pero hay mucha gente que le preocupa porque de esta manera no se engancha de forma rápida con las Fiestas de Darbo., con esa gran romería que vacía Cangas.

