Vecinos de O Hío cortan el tráfico para reclamar el regreso del médico a la parroquia

Colectivos de la parroquia de O Hío salieron ayer de nuevo a la calle para la concentración quincenal con la que desde mayo de 2023 reclaman la reapertura del consultorio y el regreso del médico a la parroquia, que Sanidade desplazó, con la pandemia del COVID, al centro de salud de Aldán. Los vecinos, con el apoyo de los concejales de gobierno Antón Iglesias e Iria Malvido, volvieron a cortar la carretera cruzando por el paso de peatones con el fin de llamar la atención a los numerosos conductores que ayer se dirigían a las playas. Antón Iglesias señaló que esta próxima semana esperaba que Amgecabe presentara el estudio de impacto ambiental del proyecto de modificación puntual de A Rúa para remitir a la Xunta, aunque dejó claro que si sigue la tramitación para realizar el nuevo edificio sanitario en esos terrenos, no significará dejar sin servicios a O Hío y a Aldán. También intervino Iria Malvido para agradecer que los vecinos sigan con las protestas lamentando que no se vean cambios desde la Xunta.

Además de reivindicar que el médico vuelva al consultorio, los vecinos siguen reclamando la construcción del centro de salud de Aldán-O Hío en los terrenos que el Concello había comprado en O Viso y que cedió a la Xunta. Doce años después de estar en posesión de la Xunta, se encuentran a monte. Reprochan que a ellos se les multa por no tener las fincas limpias y la propia Xunta tiene la parcela sin limpiar. Piden al presidente de la Xunta, conselleiro de Sanidade, diputada autonómica del PP y a los grupos políticos que gobiernen o no en Cangas que defiendan las necesidades sanitarias de los vecinos, que no sólo acudan para la foto.

La próxima concentración será el sábado 24 de agosto.