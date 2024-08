El informe jurídico da la razón al gobierno de Cangas y rechaza la enmienda del PP a los presupuestos

El gobierno local ya cuenta con el informe del asesor jurídico del Concello de Cangas en relación a la polémica por la enmienda del PP, que presentó el concejal Pío Millán, a la aprobación inicial de los presupuestos de 2024 y que quedó excluida del debate en la Comisión de Contas previa a la aprobación definitiva de dichos presupuestos, que salieron adelante en el pleno de este pasado día 8.

El informe del despacho de Calixto Escariz da la razón al gobierno local ya que la enmienda popular se refería un asunto ya debatido, no a dictámenes o propuestas objeto de debate plenario. Señala que el escrito presentado por Pío Millán no puede ser considerado enmienda “ao non resultar referido a ditame ou proposta algunha a debatir no pleno senon a un acordo plenario en relación co cal se desenvolveu previamente o debido debate plenario”. Por esta razón considera “acomoda a dereito a decisión da Alcaldía-presidencia do Concello de Cangas de non admitir dito escrito como enmenda”.

El PP, que en su enmienda pedía destinar 1.022.000 euros del incremento del capítulo II de gasto corriente (la diferencia entre la subida del IPC del 19% y la prevista por el gobierno del 41%) a inversiones en las parroquias, reclamó entonces un informe jurídico de la secretaría municipal, previo acuerdo plenario, en donde se analice si la exclusión cumple con la legalidad. Desde el gobierno local se solicitó dicho informe al asesor jurídico, a petición del secretario accidental y arquitecto municipal por carecer de formación oportuna en este sentido.

En el informe consta como antecedentes que con fecha 21 de junio el pleno municipal aprobó de forma inicial los presupuestos de 2024 y el acuerdo se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) con fecha de 2 de julio. Veintiún días después, el concejal popular, en representación de su grupo municipal, presentó dicha enmienda contra el referido acuerdo de aprobación inicial, haciendo referencia al artículo 170, 1 y 2 del Real Decreto legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales.

El informe clarifica lo que es dictamen, proposición y enmienda, que es la propuesta de modificación de un dictamen o proposición presentada por cualquier miembro, mediante escrito presentado al presidente antes de iniciarse la deliberación del asunto”. Por lo tanto, añade, “as enmendas resultan previstas con respecto a ditamenes ou proposicións obxecto de debate plenario, aos efectos da súa modificación e, en consecuencia, non en relación a asuntos en relación coa cales xa se teña producido debate e aprobación mediante adopción de acordo”.

La exclusión de la enmienda del PP en el debate de la Comisión Especial de Contas del 2 de agosto, previa al pleno de aprobación de los presupuestos, provocó que los populares la abandonaran por entender que suponía un desprecio a los derechos de los cargos electos del partido y a la población que les otorgó la representación en la corporación municipal.

El gobierno local sí que incluyó el informe de Intervención a las alegaciones que en paralelo también presentó el PP a la aprobación inicial de los presupuestos por ingresos incorrectos en algunas tasas, que rechazó porque no determinan las aplicaciones de gastos que deberían de ser aminoradas a efectos de mantener la nivelación del presupuesto, por lo que de aceptarse, el presupuesto quedaría en situación de déficit inicial, al ser superiores las previsiones de gastos que de ingresos, situación vetada por el artículo 165.4 de TRLRFL de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

