Vuelve a Francón la instalación temprana de toallas, sombrillas y sillas para reservar espacio

Tras intervenir la Policía Local de Cangas el pasado domingo en la playa de Areacova por parcelar una zona del arenal con los denominados “paraventos” , el jueves lo hizo en la playa de Francón, donde hay un camping. Y es que, de nuevo, los veraneantes toman posiciones de mañana temprano en la playa con sus toallas y sillas, todo una brigada motorizada dispuesta a hacer frente al mar y mantener la posición. No es tan siquiera un avance de tropa, es una reserva de playa que está penalizada por la ordenanza municipal de playas con multas de 301 a 1.500 euros. Si en el agosto de 2021 fue un aficionado al running quien alertó de lo que estaba sucediendo, de que Francón se estaba convirtiendo en Benidorm, el jueves lo hizo un vecino que se puso en contacto con la concejala de Obras y Servicios, la socialista Iria Malvido. En el mensaje, el denunciante aseguraba que tenía dudas acerca de si la playa de Francón era ahora la de Benidorm. Mandó una fotografía de cómo estaba la playa a las 10.00 horas, llena de sombrillas, toallas y sillas vacías, ocupando la playa. Recordaba que hace años había quedado claro que esta modalidad de ocupar la playa estaba totalmente prohibida.

Ayer, el arenal ya estaba despejado cuando fue la Policía | // FDV

La Policía Local de Cangas acudió ayer a las 09.00 horas para comprobar como estaba el arenal, si había toallas, sombrillas y sillas ya instaladas y sin gente. No encontraron nada y se trasladó la comunicación a la edil Iria Malvido. No obstante, la patrulla policial volverá hoy a inspeccionar la playa de Francón. El jefe de la Policía Local de Cangas, Alberto Agulla, explica que el hecho de que la patrulla no encontrara ayer toallas, sombrillas y sillas a primera hora obedecía a que alguien divulgó por redes sociales la situación y desde el camping que da a la playa avisarían a sus clientes de la ordenanza que tiene Cangas de playas que prohibe esta forma de ocupación del arenal de forma taxativa.

Parcelación de zona de espacio en la playa Arecova | // FDV

La ordenanza municipal de playas advierte que será objeto de sanción dejar instalados sombrilla totalmente diáfanas en sus laterales, antucas, sillas, mesas o cualquier otro complemento, siempre que no se encuentren presentes los o las propietarios/as por el solo hecho de tener reservado un lugar en la playa. También sanciona varar embarcaciones en las playas. Precisamente, ayer, la Policía Local se tuvo que desplazar a la playa de Rodeira, como consecuencia de un aviso de una lancha neumática varada en el arenal. Cuando llegaron ya se había marchado, tal vez advertida de que estaba cometiendo una infracción que le podía constar una multa de 1.500 a 3.000 euros.

