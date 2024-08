Un hogar para el perro más necesitado de la Protectora

La Protectora de Animales de O Morrazo quiere darle una nueva esperanza a un perro que lleva varios años en el refugio y para el que intentan buscar un hogar en el que pueda tener esa vida más digna y merecida. “Ney” es el can más veterano e invisible de este refugio, cuya entrada se remonta a diciembre de 2020.

Cuando “Ney” llegó a la Protectora de animales do Morrazo, en Moaña, tenía 7 años. Era diciembre de 2020. El mundo vivía convulsionado por la pandemia del COVID. Se van a cumplir cuatro años desde entonces y el perro ya va camino de los 11 años, con una historia bastante cruel sobre sus “espaldas”.

Fue cedido por su “familia”. Vivía en un gallinero en unas condiciones terribles, aseguran en la Protectora. Señalan que no sólo sufrió maltrato físico, sino psicológico ya que vivió también atado y encerrado, sin socializar. Debido a esto, tal y como señalan en la Protectora, “Ney no es compatible con otros perros y tiene que vivir una vida de soledad en el refugio, pero es muy cariñoso y sociable con los humanos, obediente y limpio”. Añaden que sus 11 años no le limitan su actividad, ya quele encantan los buenos paseos.

“Ney” en su celda de la Protectora en Moaña. | // FDV

La Protectora quiere conseguir un hogar para este perro, una familia que viva en una casa con finca, que no tenga otros animales y que esté dispuesta a ayudar al perro que “más lo necesita en la Protectora. Ver la vida pasar en soledad es lo más triste que puede haber”, señalan desde el refugio con unas palabras dignas del mayor de los respetos hacia las personas que se encargan de estas instalaciones y que demuestran una sensibilidad ejemplar. Durante años, “Ney” sufrió estrés, tanto en el gallinero, como después en el refugio al no poder estar con otros perros. Está esterilizado, chipeado, vacunado y desparasitado. Las personas interesadas pueden ponerse en contacto con Laura Soliño en el 604 021599.

Suscríbete para seguir leyendo