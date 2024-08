Festival de Habaneras en Moaña.

Son un éxito seguro aquí en O Morrazo. No es Moaña La Habana con más negritos ni Moaña con más salero, pero cantar habaneras es algo que lleva O Morrazo impregnado en su ADN. Tal vez por la dichosa emigración.

La picaresca del agua en Cangas

La piscaresca es algo muy español, no entiende autonomías ni de nacionalidades históricas o no. Ya ven como se aguza el ingenio para conseguir agua gratis para su domicilio aprovechando, supuestamente, siempre, la que llega a las duchas de la playa de Areamilla. Esta cuestión me recuerda a la picaresca de todo un concello de Ourense, que aprovechaba el agua que llegaba de las termas para suministrase del líquido elemento caliente a todo un pabellón. Tuvo que llegar el delegado de Sanidade de Ourense, en el gobierno bipartito para eliminar esta costumbre que, aunque ahorraba dinero a las arcas municipales, no era sana.

Las duchas de Areacova no funcionan

Por cierto, que ya vemos que las duchas de Areamilla funciona, y bien; algo que no sucede con las de Santa Marta, que ya las encontramos sin agua hasta en tres ocasiones. La gente se queja, como siempre. Quiere sumergirse en agua salada y salir de la playa en agua dulce.

Seguimos sin contenedores

Y los contenedores de basura, todos los que hacen falta, siguen sin llegar de Sogama. Con el verano que estamos teniendo ahora.

