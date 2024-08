La asesoría jurídica del Concello de Cangas emitirá el informe que pide el PP por encargo del gobierno local

El gobierno municipal de Cangas atenderá las peticiones de la oposición y sí entregará un informe jurídico sobre la cuestión planteada en el pleno extraordinaria del jueves. El PP solicitaba un informe jurídico de la secretaria municipal, previo al acuerdo plenario, donde se analice si cumple con la legalidad la exclusión del debate plenario de la enmienda presentada por su grupo municipal. Solicitaba en ese escrito, también, la suspensión cautelar de la sesión, algo que rechazó de pleno el gobierno cangués.

La concejala de Facenda del Concello de Cangas, Xiana Abal (BNG) afirma que como el actual secretario en funciones, que es el arquitecto municipal, considera que no tiene conocimientos jurídicos para emitir un informe de esas características será la asesoría jurídica del Concello de Cangas quien lo realice. Hay que mencionar que el tripartito ya solicitó asesoramiento sobre la cuestión que se trata.

Y es que el PP considera que sus enmiendas se debieron debatir, tanto en la comisión de cuentas como en el pleno del jueves. Mientras, el gobierno local opina que no, que el tiempo de las enmiendas es cuando se lleva el proyecto de los presupuestos a aprobación inicial, no ahora cuando el documento está en fase de aprobación definitiva, que solo hay que atender a las alegaciones que presente los vecinos, colectivos y colegios profesionales.

El PP tiene pensando llevar este conflicto hasta las últimas consecuencias. Agotará la vía administrativa y si fuera necesario recurrirá a los tribunales de justicia.

También colea la ausencia de la única concejala de Alternativa dos Veciños, Victoria Portas, en el pleno extraordinario del jueves, después de defender las alegaciones de la Policía Local y comisión de cuentas y también pedir públicamente que se anulara la misma hasta tener un informe jurídico. El gobierno local está convencido de que su ausencia del pleno obedeció a que no quería votar con el grupo municipal del PP, que era a lo que estaba abocada. Lo cierto es que la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido (BNG) no recibió en ningún momento un comunicado de la mencionada edil donde indicara el motivo de su no presencia en el pleno que, por otra parte, fue fundamental, porque permitió al gobierno, con el voto de calidad de la Alcaldía de sacar adelante la propuesta de rechazar las alegaciones. Si hubiese estado presente, su voto y el de los 10 concejales del PP habrían sido suficientes para aprobar las alegaciones, a menos que se abstuviera en la votación.