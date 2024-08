Se jubila y agradece a los clientes su lealtad.

Es un establecimiento que no se cierra por la eterna crisis del comercio local, sino porque su propietari@ se jubila. Así que decidió liquidar. Todo a mitad de precio. Pero tiene un cartel bien grande en el escaparate en el que da las gracias a clientes y trabajadores.

¿Esas lluvias estos lodos, o no?

Si los principales militantes de AV están tanto en contra del BNG, de su política, que no se entiende esas negociaciones que hubo en época para que tanto Victoria Portas como Mariano Abalo entraran en el Bloque. El hecho de que los militantes del BNG de Cangas rechazaran el planteamiento que vino a Cangas a realizar la diputada Aleixandra Fernández. Eso fue muy comentado en su día en las filas nacionalistas. Así que no se sabe si este ataque al BNG, que no al gobierno local, que ahora realiza AV es fruto de ese rechazo o, simplemente, obedece a un planteamiento político diferente.

Un singular encuentro en Aldán

En un determinado establecimiento público de Aldán hubo un encuentro singular, singular por lo inesperado, sobre todo. Allí se dieron cita un líder de un partido político de cuyo nombre no puedo acordarme y alguien importante en un concello de O Morrazo. Ignoramos si el encuentro fue fortuito o estaba pactado. Pero que llamó mucho la atención, no lo duden. Fue la comidilla de la jornada en Aldán, que por poco bate a carreras de remo en audiencia. Ni que decir tiene que la noticia se propagó con entusiasmo.

