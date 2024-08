Cangas ya tiene presupuesto para 2024 y fue el voto de la Alcaldía quien deshizo el empate en el pleno

Cangas, por fin, ya tiene presupuesto para 2024, del que quedan apenas cuatro meses. Pero son importantes porque pueden ser los únicos que apruebe en este mandato el gobierno municipal, con una Alternativa dos Veciños (una concejala y llave del gobierno) cada vez más alejada del tripartito y a la que ayer la concejal de Facenda, Xiana Abal, dio con contundencia. La ausencia del pleno de dicha edil, Victoria Portas, obligó a la alcaldesa a utilizar el voto de calidad en la votación de las alegaciones. Todo con la amenaza del PP de acudir a la vía legal para defender que sus enmiendas formaran parte del escrito de proposición. De hecho, el grupo municipal presentó un escrito para que se realizara un informe técnico sobre esta cuestión. El PP considera que en esta fase de alegaciones puede presentar enmiendas y el gobierno considera que no, que estas deben presentarse en la fase de aprobación inicial. El PP dice que no tuvo tiempo, que se le ocultó hasta última hora el presupuesto y el gobierno local que tuvo tiempo suficiente para presentarlas, además insiste en que su decisión está apoyada por los técnicos. El portavoz del grupo conservador, Pío Millán, considera que lo único que pretende el tripartito con esta estrategia es silenciar al partido mayoritario de la oposición municipal y amenazó con acudir a la vía administrativa y a la legal, si hiciera falta, para defender sus intereses. Considera muy grave que se de la callada por respuesta y dijo confiar en la justicia.

La concejal de Facenda, Xiana Abal. / Pablo Hernández

Victoria Portas no acudió a la sesión plenaria, a pesar de llevar 15 días sometiendo a BNG, PSOE y EU a una dura presión con las alegaciones a los presupuestos. Xiana Abal tenía su discurso preparado y no dudó en hablar de alianza entre el PP y Alternativa dos Veciños en la aprobación inicial de los presupuestos. “Siento mucho que su pacto con AV no resultara” manifestó en una de sus intervenciones, en las que dejó claro el manejo de su área. Manifestó que tenían el respaldo técnico tanto en el presupuesto como el rechazo de las alegaciones y la no inclusión de las enmiendas del PP en el debate . Recordó que Victoria Portas, cuando fue alcaldesa de Cangas solo negoció con la Policía Local y que fue ella la que puso la nocturnidad como productividad, algo a lo que ahora se opone para ponerse del lado de la Policía Local. También dijo que solo quería pagar la nocturnidad a los Policías, cuando había otros trabajadores, como los de Emergencias que también trabajaban de noche.

Publico asistente al pleno. / Pablo Hernández

Todos coincidían en la necesidad que había de ordenar y regularizar la situación de los trabajadores, pero el PP y AV querían que fuese ahora con la Policía Local, cuando se está pendiente de realizar una Relación de Puestos de Trabajo (RPT). El PP destacó que por primera vez los presupuestos de Cangas iban a ser aprobados sin tener el apoyo de los representantes de los trabajadores, donde la Policía Local tiene mayoría.

La edil y portavoz socialista Iria Malvido se mostró convencida de que la postura del PP y de AV, el primero con las enmiendas y el segundo pidiendo la anulación de la comisión de cuentas eran estrategias para seguir retrasando todavía más la entrada en vigor de los presupuestos, esos que se necesitan para realizar lo que la oposición pide en sus mociones.

El tripartito defiende su gestión y recuerda que está avalada por los técnicos municipales

La portavoz socialista manifestó en el pleno que le había sorprendido la no presencia de la concejala de AV en el pleno, después de tanto insistir con las alegaciones, de querer anular la comisión de cuentas y de solicitar un informe jurídico sobre si se pueden o no debatir las enmiendas de un partido político en fase de exposición pública para presentar alegaciones. La propia edil de Facenda, Xiana Abal (BNG) manifestó que el responsable de realizar un informe sobre las alegaciones es el interventor, no hay otro más competente, que lo que pasa es que no le gustaba sus conclusiones. Iria Malvido en otra de sus intervenciones manifestó que no se podía consensuar con un partido con el que se llegó a un acuerdo sobre las comisiones, como es el Partido Popular, y después en el momento de aprobar lo acordado lo rechaza. Esa falta de confianza es la que hace que sea muy difícil volver a intentar una negociación. Pío Millán, por supuesto, negó acuerdos con AV, como aseguraba el gobierno.

