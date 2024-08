El Pleno decide hoy sobre los presupuestos de Cangas pese a la amenaza de denuncia del PP

Los concejales de Cangas deberán pronunciarse hoy sobre los presupuestos generales del 2024. Es la votación definitiva que, de aprobarse, le permitiría al gobierno local tripartito –BNG, PSOE y EU– sacar adelante unas cuentas municipales que Cangas no actualiza desde hace ya cuatro años. La alcaldesa, Araceli Gestido (BNG), sigue adelante con la convocatoria plenaria a pesar de que el PP el fin de semana exigió posponer la sesión extraordinaria amenazando con acudir a los tribunales en caso contrario. La regidora, sin embargo, alega que no le llegó ningún requerimiento oficial del primer partido de la oposición pidiendo ese aplazamiento. “Tampoco tendría ningún sentido porque ya se celebró la comisión informativa previa”.

Los populares alegaron que en la propia comisión se excluyó del debate parte de la documentación que ellos mismos habían presentado en forma de enmienda el 22 de julio, justo a un día de que concluyese el plazo de exposición pública. No se pudo, por lo tanto, decidir si se estimaba o no la enmienda, por lo que el PP abandonó la comisión y alegó que hay sentencias del Tribunal Supremo que avalan impugnar presupuestos públicos “por no debatir y votar enmiendas presentadas por distintos grupos municipales”. A este respecto la alcaldesa asegura no tener miedo a enfrentar una denuncia contra las cuentas.

La enmienda que presentaba el PP se centraba en el gasto corriente recogido en el Capítulo II del proyecto de presupuestos. Como ya denunciaron en el Pleno, consideran “un gasto descontrolado” incrementar ese apartado en un 41%, alegando que la subida del IPC no puede justificarlo porque es del 19%.

Como ocurrió en la aprobación inicial de las cuentas el pasado 21 de junio, la sesión de hoy estará marcada por la tensión y la incertidumbre sobre el resultado final. El tripartito se encuentra en minoría y con el voto en contra del PP prácticamente seguro, al igual que durante todo el primer año de mandato, el balón está en el tejado de la concejala de AV y exalcaldesa, Victoria Portas.

Una vez más, el voto de Victoria Portas (AV) inclinará la balanza

AV había presentado 10 enmiendas a las cuentas como condición para aprobarlas. El PP las aprobó en el pleno de junio alegando que “mejoraban” el documento que presentó el tripartito. Los integrantes del gobierno local se abstuvieron pero eso no impidió su aprobación y obligatoria inclusión en los presupuestos. La propia Portas se abstuvo después propiciando la aprobación inicial en una segunda ronda gracias el voto de calidad de la alcaldesa.

En aquella sesión se vivieron momentos tensos y el debate se prolongó durante una hora y media. No en vano la propia regidora se había encargado de anunciar días antes y de recordar al inicio del debate que en el caso de fracasar en el intento de sacar adelante unas cuentas, plantearía una cuestión de confianza sobre todo el gobierno tripartito para “no ser cómplice de este bloqueo”, alegando que si Cangas seguía con los presupuestos prorrogados de hace cuatro años “no sería un castigo para nosotros, sino para el pueblo”.

Unas cuentas que ascienden a 19,3 millones de euros

En el caso de que el tripartito logre superar un nuevo escollo y hoy queden definitivamente aprobadas las cuentas municipales, el Concello pasaría a tener un presupuesto de 19,3 millones de euros. Crecen en unos 3 millones con respecto a las que están en vigor, aunque aquellas se redactaron en 2020 en un contexto de pandemia del COVID-19 que había mermado los ingresos públicos. El voto en contra del PP se da por descontado. Además de abandonar la última comisión informativa para preparar el pleno de hoy, en la aprobación inicial el concejal Pío Millán tildó la previsión de ingresos y gastos que presentó el tripartito de “estafa” al tener, presuntamente, “los ingresos inflados, lo que no permitirá ingresar lo suficiente para hacer frente a todos los gastos comprometidos”. Uno de los ejemplos sería la previsión de ingresos por multas de tráfico. No en vano la intención es cobrar 320.000 euros en lugar de los 200.000 del año pasado. La partida de tasas por servicios deportivos, por su parte, crecería en más de 100.000 euros con respecto a la recaudación real del 2023.

Colectivos

Para el ejecutivo local, sin embargo, las cuentas están basadas “en una valoración de las necesidades de los colectivos y asociaciones, en las quejas y sugerencias que recibimos por Rexistro y en la escucha activa por parte de los integrantes del gobierno”. Las consideran esenciales para poder desarrollar su proyecto político para Cangas.

