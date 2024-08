Félix Juncal pide civismo ante la mala imagen por la acumulación de basura fuera de los contenedores

El alcalde de Bueu, Félix Juncal, ha apelado al civismo ciudadano para evitar la negativa imagen ofrecida por el municipio en los últimos días debido a la acumulación de basura en el exterior de los contenedores cuando estos aún no están llenos. El regidor ha querido realizar un llamamiento después de que haya habido varios casos, el más evidente de ellos en el céntrico barrio de Banda do Río, una de las zonas más concurridas durante las noches de verano en el concello buenense. Allí se han podido ver numerosas cajas de cartón desperdigadas en la acera junto a un contenedor de papel, así como botellas o fragmentos de madera.

“Estamos realizando un sobreesfuerzo para que en ocasiones no estemos dando una imagen adecuada, una imagen que no me gusta y que como alcalde tengo el deber de evitarlo, pero en el que también hay que pedir al conjunto de la ciudadanía que trabaje para combatirlo”, asegura Juncal, que apunta que hace casi dos semanas se activó una recogida intensiva en la zona de Banda do Río. De este modo, el camión de la basura pasa diariamente por ese punto, precisamente para evitar que se acumulen los residuos en una época del año en la que el movimiento de gente y de los establecimientos de hostelería se incrementa de modo exponencial. “El problema es generalizado en todo el municipio, aunque es más grave en Banda do Río, donde hay menos contenedores”, manifiesta Juncal, que se propone intentar reforzar la zona con algún elemento de este tipo a mayores.

Cajas de cartón junto a contenedores en Banda do Río. / FDV

El alcalde buenense denuncia que a pesar de que en los contenedores hay espacio suficiente para depositar los residuos, algunas personas optan por dejarlos al lado, con el consiguiente perjuicio a nivel de imagen. “Debemos intentar que esta proliferación de residuos vaya a menos, y que se usen de modo adecuado los equipamientos, papeleas y contenedores. Por ejemplo, hay que evitar tirar papeles, plásticos o colillas en los contenedores”, señala. En este sentido, apunta que “hay que conseguir un mayor compromiso social a través de la pedagogía, porque conseguir un Bueu más limpio debe ser tarea de todos”.

Juncal asume que el verano es una época en la que Bueu “está sometida a una considerable presión con una gran afluencia de visitantes. Tiene una consecuencia positiva, al ser una fuente de ingresos, pero también unos efectos negativos, porque nuestras infraestructuras y servicios no están preparados para esto”. Por ello asume que hay que ir sentando las bases para el futuro. “Somos un concello pequeño con un presupuesto pequeño, y si queremos ser capaces tener unos servicios como corresponde, debemos ser capaces de generar más recursos”, subraya.

