“Retrouso” reúne a más de 80 bailadores y músicos para el festival del 25 aniversario

El eirado de Cela, en Bueu, acoge este sábado la XIX edición del Festival Retrouso, con el que la asociación cultural conmemora sus 25 años de vida, por lo que el evento será muy especial. La primera parte incluye una gala con motivo de estas “bodas de plata”, a la que seguirá un concierto del artista folk Xurxo Fernandes con su espectáculo “Levaino!”. El festival se presentó ayer en el Concello de Bueu con los intergrantes de Retrouso Débora Pena, maestra de iniciación de baile y tesorera; y Rubén Bastón, maestro de canto y pandereta y secretario del colectivo, acompañados por la concejala de Cultura, Carmen García.

La gala, de hora y media , será un recorrido por las distintas etapas de Retrouso, empezando por los bailes de Leonor Rosales, la maestra fundadora antes del año 2000; y piezas de gaita montadas por Cristian Vilas, además de temas de canto tradicional preparados por Begoña David y Rubén Bastón en los primeros años 2.000.

“Está a ser sen dúbida o festival máis ambicioso e traballado da nosa historia”. Levamos desde marzo localizando e coordinando a antigos compañeiros e compañeiras da asociación para organizar esta gala, con 4 ensaios separados de baile, 6 de canto e pandeireta e múltiples grupos de WhatsApp, unha tolería”, bromeou Débora Pena.

El reto de la gala es contar la historia de Retrouso a través de la música, añade Rubén Bastón: “Os asistentes percibirán os cambios de estilo na forma de bailar entre as etapas coreográficas de Leonor Rosales e Margarita Pérez, e despois o cambio a un estilo máis tradicionalista con Miguel Sotelo; e igualmente percibirán a evolución na complexidade dos temas de gaita do paso de Cristian Vilas a Cristóbal Prieto e logo a Pablo Fernández Rial; as montaxes de percusión de Alberto Costas, co traballo de Xulia Feixoo e agora con Miguel Rivas; o nivel logrado en canto e pandeireta na etapa do disco Elelelos, con Guillerme Inácio, seguido de distintas etapas e montaxes con Xela Conde, Andrea Cabanelas e hoxe en día Belén Tievo. Son moitos anos, moito traballo, destilado á súa esencia en 20 momentos”.

Más de 80 bailadores y músicos pasarán por el escenario para hacer posible esta gala de aniversario, algunos de ellos con más de veinte años sin bailar ni tocar instrumentos. “Só por iso, por volver a xuntarnos, está a pagar a pena o esforzo”, dice Débora Pena.

Desde el Concello de Bueu apoyan y animan a los vecinos a asisitr a la velada. Carmen García señala que Retrouso es un factor cultural clave del municipio y que es un orgullo acompañarles en esta celebración: “Faremos todo o que estea na nosa man para que poidan seguir dinamizando coas súas escolas e os seus espectáculos a formación de baile e música tradicional en Bueu e para toda a comarca do Morrazo”.

Tras la gala del 25 aniversario, el festival proseguirá con el concierto de Fernandes, cantante y pandereteiro acompañado por su banda para su espectáculo “Levaino!”. “Queriamos ter un fin de festa á altura do aniversario”, explica Rubén Bastón. “Xurxo é un dos grandes artistas do panorama folk galego actual, cun directo con moita forza, nivel e ben animado para o público”.

Después del concierto, como es tradición en los eventos de Retrouso, se acondiconará un segundo escenario más pequeño para seguir la fiesta en modo de foliada abierta con grupos improvisados.