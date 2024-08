Monte Faro pide “celeridad” para limpiar y hacer visitable el castro de Montealegre

El Castro de Montealegre de Domaio, excavado parcialmente durante las obras de la Autovía do Morrazo y salvado gracias a una ampliación del túnel después de movilizaciones vecinales, acumula ya cuatro años tomado por la maleza, pues al carecer de un acceso no se pudo volver a limpiar ni hacerlo visitable. La Asociación de Veciños Monte Faro volvió a reclamar ayer que Xunta y Concello logren el acceso y puedan rescatar el yacimiento castreño del estado en el que se encuentra. Aseguran que, en verano, son numerosos los vecinos y turistas que preguntan por cómo visitar un poblado que estuvo habitado entre los siglos I a.C y I d.C. y que en estos momentos no tiene entrada oficial.

Las últimas novedades al respecto datan del pasado octubre, cuando se alcanzó un primer acuerdo entre las partes. En una reunión con la Axencia Galega de Infraestruturas (AXI) el gobierno local moañés se mostró de acuerdo en aceptar la responsabilidad de gestionar y mantener este yacimiento. Ambas partes empezaron entonces a estudiar fórmulas jurídicas que permitan el traspaso de la titularidad de los terrenos a corto plazo, mientras Infraestruturas se comprometía a acometer una nueva limpieza antes entregarlos. Pero de momento estos avances no sirvieron para que el castro llegase a punto al verano.

Durante las obras de la autovía un equipo de arqueólogos había excavado las dos áreas del castro de Montealegre que iban a verse afectadas por la carretera. Se han recuperado para su estudio y catalogación más de 20.000 piezas con valor histórico. Destacan sobre el resto dos esculturas graníticas: Una figura antropomorfa sedente que apareció sin cabeza y con unos 60 centímetros de altura, y una cabeza de caballo de unos 40 centímetros. Ambas piezas están encuadradas en el llamado “Cambio de Era”.

También aparecieron miles de restos de herramientas y elementos decorativos confeccionados con metales y piedra, así como restos de cerámica que demostrarían la existencia, hace 2.000 años, de un importante intercambio comercial con habitantes del Mediterráneo.