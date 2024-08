Gestido exige a Sogama que cumpla y abastezca de contenedores y camiones a la Mancomunidade

La presidenta de la Mancomunidade de O Morrazo y alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido (BNG) se vio obligada a expresar una queja ante el presidente de Sogama, Javier Domínguez Lino, por el incumplimiento del acuerdo firmado con la Sociedade Galega de Medio Ambiente. Asegura que se está produciendo un desabastecimiento de contenedores y camiones de transporte diario, incumpliendo de esta forma los compromisos adquiridos por Sogama en su momento. La presidenta de la Mancomunidade de O Morrazo asegura que se está registrando desde el miércoles, 31 de julio, un atraso en el suministro de los seis contenedores al día que figuran en el acuerdo y que equivalen a la necesidad diaria.

Contenedores en la calle Gondomar. | // FDV

La regidora local comunica a Sogama que el resultado de los incumplimientos es la acumulación anómala de basura en los contenedores de las calles y en la propia planta, comprometiendo el servicio de recogida y aumentando el malestar de la ciudadanía. En su misiva, la presidenta de la Mancomunidade de O Morrazo solicita la rápida normalización en la suministración de contenedores y, además, la información sobre las medidas que se adoptarán para canalizar esta situación.

Hay un informe de la empresa que se encarga de prestar el servicio en el que advierte esta situación. Comunica a la presidenta de la Mancomunidade de Municipios de O Morrazo que Sogama no está enviando el número de contenedores y camiones de transporte ajustados al nivel de producción de basura en estas fechas. El ultimo domingo de julio todos los camiones estaban llenos.

La propia alcaldesa también manifiesta que situación es aberrante, que Sogama deja garantizado el servicio a otras localidades, como O Salnés o Vigo, y que O Morrazo siempre queda comprometido. Se asegura que la situación, por inesperada, no deja de ser bastante delicada. En este sentido, la empresa traslada a la Mancomunidade de O Morrazo que en estos momentos ya no puede recoger residuos sólidos urbanos porque no hay con qué cargarlo ni donde echarlo.

La presidenta de la Mancomunidade de Municipios de O Morrazo tiene conocimiento de que en Sogama hay también bastantes problemas en otras instalaciones periféricas, como la de O Rosal, o que recientemente subió un tren para Sogama, en Cerceda, per vino una vuelta con la mitad de los contenedores del convoy llenos. También tiene la impresión de que Sogama tiene problemas, que están tensionados por algún motivo, pero aún así no puede desatender a la comarca de O Morrazo.

La alcaldesa de Cangas quiso dar un margen a Sogama para que cumpliera con sus compromisos para O Morrazo, pero en vista de que los retrasos en los suministros continuaban decidió dirigirse a Sogama.

La Mancomunidade de Municipios de O Morrazo, en general, y los concellos en particular, reciben quejas de los ciudadanos por la situación en la que se encuentran los contenedores y la falta de ellos. Así que Araceli Gestido tomó una decisión que no acostumbra a ser muy de su carácter, más bien conciliador, pero es que no quiere que colapse en verano el servicio de recogida de basura de la comarca, cuando Sogama está exigiendo cada vez más a los concellos. Además, ahora mismo, no hay deuda con la Sociedad Galega de Medio Ambiente; los pagos están al día, así que entiende que debe actuar rápidamente sin poner en peligro el servicio en O Morrazo, porque en otros sitios cumple sus compromisos a lo que en su día se comprometió.

En 2024 se repararon 180 contenedores de carga lateral

Hay que recordar que la Mancomunidade de Municipios de O Morrazo realizó una inspección de campo para comprobar el estado de los contenedores marrones. Se detectaron defectos en algunos cierres y daños por actos vandálicos. Una vez comprobar que los cierres electrónicos se encuentran en plazo de garantía se notificó ala empresa suministradora para que proceda ala reparación y asegurasen el correcto funcionamiento. Del 16 al 18 de julio la empresa procedió a la revisión general el parque de contenedores orgánicos reparando varios cierres. También se llevó a una actuación los días 22,23 y 24 de julio de reparación de pedales in situ. Con esta actuación hay en total 180 contenedores de carga lateral reparados durante el año 2024. En estos momentos se está con la sustitución de los contenedores de carga trasera tras la suministración de 300 unidades. De esta vez, el turno de la presidencia canguesa se está notando en la Mancomunidade de O Morrazo.

Quejas ciudadanas

Suscríbete para seguir leyendo