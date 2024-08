Educación señala sobre los ciclos perdidos en el IES Rodeira que “no están cerrados”

La Consellería de Educación asegura respecto al malestar y preocupación en la comunidad educativa del Instituto Rodeira de Cangas por la pérdida de dos ciclos, que “no están cerrados, dado que el proceso de matrícula continúa en septiembre”. La comunidad educativa se quejó del cierre, por poco alumnado, del ciclo Superior de Telecomunicaciones a distancia; y el de Formación Profesional Básica, para los alumnos que no acababan la ESO y podían reenganchar los estudios, de ahí que es el que más preocupa. Desde Educación trasladaron al instituto que con 4 alumnos se podría mantener, pero cuando lo comunicaron hace dos semanas tenían sólo tres y el lunes de la semana siguiente llegó una cuarta alumna, pero ese día y el martes eran los últimos para pedir profesorado y resultó que no funcionó el sistema y aunque se llamó a Pontevedra y Santiago “no se pudo resolver”. Se mandó la documentación para confirmar que había una cuarta alumna, pero en el IES no recibieron respuesta de Educación. El cierre sería un perjuicio muy grande para Cangas ya que es la única oferta de FPbásica en el municipio. En Moaña hay dos, en Bueu otros dos y Cangas quedaría con cero, por lo que desde el instituto se pidió mantenerlo, pero tampoco obtuvieron respuesta.

Desde Educación aseguran que con respecto al ciclo superior, el día 2 de septiembre se realiza la tercera adjudicación de plazas y vuelve a abrirse el plazo de matrícula. Añaden que en la FP Básica “también pueden inscribirse más alumnos en el mes de septiembre”.

Otro de los problemas que afronta el instituto es el de la concesión de la cafetería, que en el proceso de licitación en febrero en toda Galicia fue adjudicada a una persona de Vilagarcía, que finalmente renunció. Tras ello, aparecieron dos personas interesadas en llevar la cafetería, pero desde la consellería les trasladaron que la licitación ya estaba cerrada y que hasta el próximo año no se vuelve a licitar, por lo que el alumnado se quedaría este curso sin posibilidad de coger bocadillos. La consellería tan solo señala ahora que “en este momento está en marcha el proceso para proceder a una nueva adjudicación del servicio”.

