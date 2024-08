AV insiste en tener un informe jurídico para aprobar los presupuestos

La edil de Alternativa dos Veciños (AV), Victoria Portas, insiste en aclarar su posicionamiento respecto a la polémica en torno a la aprobación definitiva de los presupuestos, que quiere llevar a pleno esta semana el gobierno local; y las alegaciones presentadas. Dice que se les convocó a la Comisión de Contas para el día 2, pero en ningún momento se les indicó el día del pleno, del que se enteraron por la prensa y “nos comunican que existen documentos que non se atopan dentro do expedente”. Entiende que la documentación es “contradictoria polo que consideramos que se nos dá traslado da responsabilidade de pronunciarnos sobre a corrección ou incorrección legal que vamos a adoptar e que coa nosa decisión asumir a responsabilidade civil e penal que sexa consecuencia das accións ou emisións dos actos ou acordos dictados polo órgano colexiado”. Por eso y ante un “pleno sorpresa reducindo os prazos á mínima expresión, deixándonos sen a posibilidade de que se nos asesorara...e baixo a responsabilidade de que se nos demande por prevaricación ou delito doloso”, solicita un informe jurídico que “nos poida orientar e clarificar a todas as persoas da corporación para así votar con coñecemento de causa”.

Añade la concejala de AV que siempre indicó que si se aceptaban las enmiendas de su partido a la aprobación inicial de los presupuestos, facilitarían esa aprobación, como así fue con su abstención, pero sí que indica que no fue el gobierno quien las aceptó, sino el PP. Por eso que AV dejó pasar “os orzamentos, facendo a mención que nos abstendríamos porque non podíamos apoiar con un voto a favor uns orzamentos que se basean en privatizacións e recortes laborais”.

Este pasado lunes, Portas hacía llegar un escrito a la prensa, como portavoz del Grupo Mixto y edil de AV con el documento que había presentado en la Comisión de Contas, dijo que en esa reunión se indicó que no existe un documento presentado por otro partido de la corporación que se presentó en tiempo y forma y que hacían llegar nuevamente el escrito, solicitando para que se dé “por non válida a Comisión e se nos conceda o dereito de asesoramento xurídico”.