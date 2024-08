Las atracciones del Cristo, bajo la inspección

El trágico suceso ocurrido en una de las atracciones de las fiestas de Matamá en Vigo, que acabó con la vida de un vecino de 36 años, ha dejado a los Concellos con una mayor responsabilidad sobre la seguridad de estas instalaciones. Cangas está en plena organización de sus Festas do Cristo.

Las atracciones como la del Saltamontes, causante del accidente mortal del pasado sábado en Matamá, suponen uno de los grandes ingresos para financiar las fiestas, y en el caso de Cangas, sus grandes Festas do Cristo, que se celebran este mes de agosto, del 23 al 31. Pero lo ocurrido en Vigo ha puesto en el ojo del huracán a los Concellos como responsables de la seguridad de estas instalaciones y que miren más con lupa la autorización o no a estas atracciones. El Concello de A Guarda ya decidió ayer cerrar sus atracciones de las Festas do Monte mientras no puedan garantizar su seguridad ya que la documentación presentada por los feriantes era deficitaria.

Por el momento, la concejala de Cultura de Cangas, Aurora Prieto, encargada de la organización de las Festas do Cristo, asegura que no tiene previsto cambios en cuanto a las atracciones de los feriantes, que el Concello lleva adjudicando la inspección de estas instalaciones a una empresa y que se pide a todos los feriantes una serie de documentación como el seguro de responsabilidad civil y la declaración responsable. Añade que es la empresa contratada la que se encarga de las inspecciones.

Aurora Prieto asegura que desde el Concello intentan hacer las cosas de la mejor manera posible y además de la inspección de las atracciones también contratan la seguridad d elas jaimas que se instalan en Ojea. En esta ocasión “vamos a hacer lo que hicimos siempre. No podemos demonizar a la empresa y ella es la que pasa el informe conforme las atracciones están aptas o no. En el Concello cumplimos con todos los trámites legales y yo soy la primera interesada en que se haga así”.

Las fiestas, aunque motivo de alegría y de ingresos para el pueblo, también son fuente de preocupación para el Concello, como entidad organizadora, y a los hechos se remite Aurora Prieto con lo acontecido el año pasado cuando un arco del alumbrado de colores se tensó con la colocación de un palco y cayó un trozo de una cornisa que hirió grave a una mujer y provocó heridas leves a otras cuatro personas.

