Últimas noticias hoy en directo de O Morrazo

Medio Ambiente volverá a A Lagoa a recoger muestras para averiguar la mortandad de las aves

Cuatro días después de que se tomaran muestras de agua de A Lagoa de A Congorza y de que se llevaran seis aves muertas a analizar en el Centro de Recuperación de Cotobade, aún no hay datos sobre las causas de la mortandad que afecta desde la semana pasada a este humedal de Cangas, inventariado por la Xunta de Galicia. La Consellería de Medio Ambiente afirma que los resultados de los análisis no se esperan con carácter inmediato, de hecho, asegura que lo más probable es que no estén esta semana. Mientras, A Lagoa de A Congorza o de Massó sigue precintada por el Concello de Cangas, que ahora mismo tiene las manos atadas para actuar de otra forma. Se activó el protocolo de gripe aviar y se recomienda a la población que no visite la zona, ni lleve a sus perros a pasear por las inmediaciones.