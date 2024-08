Sobreseída la causa contra tres vecinos por el robo de marisco en la plaza de Bueu

La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Marín ha decretado el sobreseimiento de la causa seguida contra tres vecinos de Bueu por el robo de marisco en diciembre del año pasado en la plaza de abastos de la localidad debido a la falta de indicios suficientes y las contradicciones de los denunciantes y testigos en sede policial y después judicial.

La Guardia Civil había incoado diligencias por un presunto delito de robo con fuerza en las que figuraban como investigados A.S.M.; V.M.B.A. y D.L.G. tras la denuncia presentada por tres vendedores afectados, con el testimonio de tres testigos, que manifestaron que sobre las 20:00 horas del día 7 de diciembre y a las 20:30 del día 9, autores desconocidos accedieron al interior de la plaza, en donde se encontraba la cámara frigorífica de acceso común para los propietarios y a la que sólo ellos tienen acceso, y sustrajeron 40 kilos de choco, en el caso de José A. G.C.; 40 kilos de choco, 40 kilos de raya y un carrito de cuatro ruedas con una inscripción de “Fátima” en el caso de M.T.O.C. y nueve cajas de cigalas de 4 kilos cada una y unos 30 kilos de rodaballo, en el caso de A.F.C.

El auto de la juez, según confirman en el despacho de abogados G.P. Abogados que lleva a los tres investigados y que están estudiando acciones pertinentes contra los que declararon en contra de sus defendidos, señala que “no hay indicios suficientes de criminalidad” contra los tres investigados como autores del delito, por lo que procede acordar el sobreseimiento. La fiscal ya había emitido un informe en este sentido por entender que “no se dispone en la presente instrucción de suficientes indicios de criminalidad contra los investigados”.

Señala que uno de los que dijo ser testigo directo de los hechos, J.C.R. en su declaración judicial contradijo sus propias manifestaciones recogidas en el atestado de la Guardia Civil, pues si inicialmente implicó a V.M.B.A y a A.S.M., en su comparecencia judicial, dijo que sólo había visto salir de la plaza al primero de ellos y también negó haber grabado los hechos denunciados con el móvil y haber mostrado la grabación a otro de los testigos, A.B. en contra de lo que se recogió en el atestado judicial. Por otra parte, este testigo sostuvo en el juzgado que J.C. le había mostrado el vídeo referido, en el que se veía al investigado V.M.B.A. salir de la plaza con cajas y bolsas, y a otra persona, si bien no recuerda que fuera el mencionado, aunque en el atestado policial parece que refirió que sin dudas eran los dos. También, recoge la fiscal que éste mismo declaró que no era cierto lo que recogía el atestado en cuanto que no estuvo con J.C.R el 11 de diciembre a las 16:30.

El tercer testigo, comprador en Pontevedra, declaró en el Juzgado que V.M.B.A. y D.L.G. contactaron con él para vender pescado fresco en Navidad, pero que no podía concretar la fecha, que le solían ofrecer pescado, por lo que no le llamó la atención y que tenían prisa, pero lo achacó a que era fresco. El informe de Fiscalía detalla sobre uno de los denunciantes A.F.C. que modificó en el juzgado su declaración ante la Guardia Civil, pasando a decir que no hay testigos que vieran salir de la plaza de abastos en una furgoneta a los investigados y que de la cámara donde se encontraba el pescado todo el mundo tiene llaves. A.F.C. había ampliado la denuncia manifestando que una empleada de la lonja había visto en la madrugada del día 9, sobre las 4 horas de la mañana, una furgoneta de color blanco saliendo de la lonja a gran velocidad y sus sospechas recayeron todas sobre uno de ellos que trabajó allí y al que otro testigo manifestó en el atestado de que le había visto con otro vecino acceder al interior de la lonja e incluso le había grabado con el móvil.

La Fiscalía indica en su informe que los investigados negaron los hechos, que en la fecha y hora que ocurrieron los hechos estaban en lugares diferentes a la plaza de abastos por lo que “no hay elementos concluyentes acerca de la ocurrencia de los hechos denunciados, sino declaraciones contradictorias que a falta de elementos objetivos que las corroboren y de vestigios materiales de los hechos denunciados no constituyen indicios suficientes de criminalidad contra los investigados”.

