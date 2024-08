Medio Ambiente volverá a A Lagoa a recoger muestras para averiguar la mortandad de las aves

Cuatro días después de que se tomaran muestras de agua de A Lagoa de A Congorza y de que se llevaran seis aves muertas a analizar en el Centro de Recuperación de Cotobade, aún no hay datos sobre las causas de la mortandad que afecta desde la semana pasada a este humedal de Cangas, inventariado por la Xunta de Galicia. La Consellería de Medio Ambiente afirma que los resultados de los análisis no se esperan con carácter inmediato, de hecho, asegura que lo más probable es que no estén esta semana. Mientras, A Lagoa de A Congorza o de Massó sigue precintada por el Concello de Cangas, que ahora mismo tiene las manos atadas para actuar de otra forma. Se activó el protocolo de gripe aviar y se recomienda a la población que no visite la zona, ni lleve a sus perros a pasear por las inmediaciones.

El humedal está precintado por el Concello. | // PABLO HERNÁNDEZ

El concejal de Medio Ambiente del Concello de Cangas, Antón Iglesias, aseguraba ayer que era probable que personal de la Consellería de Medio Ambiente se pasara a recoger más muestras, de lo que avisarían al Grupo de Emergencias de Cangas. Precisamente, efectivos que pertenecen a este grupo aseguraron que no se habían visto más aves muertas, aunque de todas maneras era difícil de confirmarlo porque no entraron totalmente en la zona que se mantiene en estricto protocolo. Para hacerlo tendrían que ir vestidos con EPIS.

A finales del mes de junio, la Cosellería de Medio Rural comunicó al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través de la red de alerta sanitaria veterinaria, la detección de un ejemplar de ave silvestre afectado por la influencia aviaria. La gaviota se encontró muerta en O Grove y fue traslada al Centro de Recuperación de fauna silvestre de Carballedo, de la Consellería de Medio Ambiente.

Según consta en un libro publicado por la Asociación Ecologista de Cangas, Anduriña, “Espazo Natural de Punta Balea”. En el se describe a la laguna con una superficie de 2,6 hectáreas y está catalaogada con el número 11402208 en el Inventario de Humedales de Galicia. Con la de Vilariño son las dos únicas zonas húmedas de agua dulce permanentes (no estacionales) de la península de O Morrazo. La laguna está en Punta Balea, dentro de la parcela de la antigua fábrica de Massó, aunque a distancia de la nave. Se creó para abastecimiento y acabó como laguna. Linda con la costa frente a Punta Corveiro y entre las playas de A Congorza y la de O Medio. En su entorno está el antiguo matadero municipal. Hasta hace poco recibía aportes de varios riegos en el extremo opuesto a la playa. Originariamente era una braña húmeda en el verano, que permanecía inundada en invierno. Anduriña diferencia tres partes: el vaso, que siempre está inundado; la ribera, inundable temporalmente o permanentemente y el bosque de ribera El vaso tiene una profundidad entre dos y tres metros en verano. Es una masa de agua tranquila, lo que favorece la presencia de plantas suspendidas en la superficie, sin enraizamiento.

