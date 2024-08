Cangas ultima su Feira de Oportunidades con 28 establecimientos en “jaimas”

La Asociación de Comerciantes e Industriais de Cangas -Acica-, entidad integrada en la Federación del comercio de O Morrazo (Fecimo), ultima los detalles de la nueva edición de la Feira de Oportunidades do Morrazo, que tendrá lugar en la localidad del 16 al 18 de agosto en las inmediaciones de los Xardíns do Sinal, como es habitual.

La feria contará con 28 establecimientos participantes en un espacio al aire lirbe en donde los clientes podrán encontrar todo tipo de mercancía en stock y con descuentos en los precios. El recinto lo formarán carpas individuales estilo “jaimas”, de 25 metros cuadrados, aproximadamente, en donde se instalarán las empresas expositoras durante este tercer fin de semana de agosto. El horario de apertura será de 10:30 a 14:00 y de 18:00 a 22:30.Los expositores abarcan desde artículos de moda hombre, mujer, juvenil e infantil, calzado o complementos a juguetería, lencería, cuidado personal, deportes, informática, telefonía móvil, librería y también decoración.

En la feria participarán Aleali Zapatería, Artiplán, As cousas do faiado, Atrezzo, Chester, Cinania Shop, Colors, Cousiñas de Kela, Deportes Óliver, Deportes Plusmarca, Din y Don, El rincón de Aria, Informática Logos, La Capellana, Lencería Glamour, Melena de León, Mercaroupa,Mímate +, Moda Infantil Vicky, Muy Mía, Nene´s Moda Infantil y Juvenil, Nöetta, Osbs Clothing Two, Rincón& Soho by Po-Terrier, Soapel Cangas, Tecnosat, Xoaniña y Zapatería Tarabela.