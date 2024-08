AV pide invalidar la Comisión de Contas y un informe jurídico para votar los presupuestos

La oposición municipal no consiguió derribar los presupuestos de 2024 cuando el gobierno los presentó a pleno para su aprobación inicial, por eso trata de hacerlo ahora. Busca las intrincadas maneras de hacerlo en un alarde de buenaventura que pretende arrinconar al tripartito (BNG, PSOE y EU), mantenerlo sin la capacidad de tener dinero para trabajar, para hacer las cosas que esa oposición pide en sus mociones. El hecho de que el gobierno apoyara las enmiendas de Alternativa dos Vecinos (AV) desconcertó e hizo que esta formación que tiene una sola concejala pero que es llave para el gobierno local, no pudiera oponerse.

Pero AV sigue_según miembros del gobierno, en alianza con el PP_ buscando la fórmula para que el presupuesto no pueda entrar en vigor. De hecho, están convencidos de que puede derribar los presupuestos municipales aprobados de forma inicial en el pleno del día 8, donde la corporación los tiene que aprobar de forma definitiva. Pero los asesores jurídicos del Concello y la jurisprudencia existente hace que el gobierno no tiemble. Afirman que el pleno de la aprobación definitiva de los presupuestos solo versa sobre la aprobación o rechazo de las alegaciones presentadas, que no se puede invalidar el presupuesto aprobado. Según una sentencia “ una vez aprobado inicialmente el proyecto, el pleno soberanamente sobre las reclamaciones formuladas... sin que pueda permitir plantear la devolución del proyecto, ni formular enmiendas a la totalidad o parte del mismo, ni volver a debatir sobre el contenido del presupuestos más allá de las concretas reclamaciones que hayan podido formularse. Las atribuciones del pleno, insistimos, se agotan con el estudio de las reclamaciones, pues el artículo 169.1 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Local solo prevé dos hipótesis: la aprobación definitiva del texto (en su integridad) si no hay reclamaciones o la resolución de estas (solo estas) en el plazo de un mes.

AV abre su peripecia política para acorralar al gobierno con una petición apara que convoque otra vez la Comisión de Contas y se les conceda derecho a asesoramiento jurídico y se pongan nuevas fechas para la Comisión de Contas y del pleno extraordinario donde se aprueben de forma definitiva los presupuestos.

El tripartito recuerda a Portas que hay un interventor

AV afirma en el escrito que remitió al Concello de Cangas que en la Comisión Especial de Contas no se dio a conocer la fecha del pleno extraordinario de aprobación definitiva de los presupuestos 2024. Considera que el apoyo jurídico es vital para votar con criterio respecto a las alegaciones presentadas. Habla de que el informe de Intervención sobre las alegaciones de la Policía Local genera dudas y también llama la atencion sobre la reclamación presentada por el PP, que basa su alegción en establecer una previsión de ingresos incorrecta. El gobierno y los técnicos municipales entienden que el PP presentó enmiendas, algo que está fuera de plazo, que lo que había que presentar eran alegaciones. El gobierno local no tiene ninguna intención de atender la petición de AV. Recuerda que ya hay un informe de las alegaciones, que lo hace Intervención, que es a quien corresponde, otra cosa es que no estén de acuerdo con el mismo. También, respecto a la nocturnidad que la Policía Local, que quiere que se ponga como complento específico, el tripartito recuerda que fue la concejala de AV, cuando era alcaldesa, quien lo estableció de la manera en la que está, como que tambien fue ella la que no quería pagar la nocturnidad a los miembros del cuerpo de Emergencias, cuando las hacían y hacen.

