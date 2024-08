Los médicos atienden hasta 70 pacientes al día y casi todas las citas de agosto están completas

La concentración semanal para exigir el refuerzo del personal en la Casa do Mar de Moaña así como el regreso del servicio de urgencias centralizado en el PAC de Cangas desde la pandemia de COVID-19 recobró fuerzas este verano. Tras la manifestación de la semana pasada ayer, en la 141 protesta consecutiva, se reunieron más de un centenar de personas. En la concentración se desveló que este verano los médicos de cabecera llegan a atender hasta más de 70 pacientes cada día, al redoblar sus esfuerzos debido a las vacaciones de facultativos que no se cubren con nuevos profesionales. Además, en estos momentos los moañeses que quieren solicitar una cita de atención primaria solo tienen disponibles dos fechas para todo el mes. Se trata del 20 de agosto con opción durante dos horas de tarde y el 21 de agosto, solo a primera hora de la mañana. Esto demuestra la saturación a la que se enfrenta el centro de salud moañés justo cuando la carga de trabajo es mayor debido a la presencia de un alto número de turistas en la villa.

El encargado de tomar la palabra fue el alcalde accidental Daniel Costas quien agradeció “la asistencia” a la marcha de la semana anterior. “Nuestra primera reivindicación es que vuelvan las urgencias, porque las necesitamos, pero ahora sufrimos cómo por las tardes el centro de salud está cerrado, porque si está abierto pero no tiene servicio es como si estuviese cerrado”, se quejó el nacionalista.

Costas añade que durante las mañanas, este verano “los servicios están completamente colapsados. Hay médicos que hacen hasta 72 atenciones en una jornada y después, a veces, se tienen que ir a otros PACs a cumplir los servicios de urgencias. Es completamente indignante. No podemos permitir que durante el verano no exista la atención primaria y que no cubran las plazas de vacaciones”, alertó el encargado, ayer, de tomar la palabra en la protesta.

“Parece que en Moaña no podemos ponernos enfermos”, concluyó el portavoz de la Plataforma en Defensa da Sanidade Pública, Gabriel Ferral.

La protesta de ayer contó con la presencia de integrantes de la Plataforma en Defensa da Sanidade Pública do Condado e A Paradanta, que en julio se encerraron en el Centro de Salud de Ponteareas para denunciar lo que entienden como un “deterioro paulatino” del sistema sanitario al defender que la atención en los centros de salud es “cada vez más deficiente”.

El alcalde accidental les saludó apelando a la presión social “para mantener el sistema de sanidad público”. Concluyó su discurso criticando los últimos concursos alrededor del hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo “que lo único que hacen es meter intereses privados en la sanidad pública”.

El 19 de septiembre la Mesa da Sanidade de Moaña tiene convocada una concentración delante de la consellería en Santiago para insistir en la demanda de las urgencias.

Suscríbete para seguir leyendo