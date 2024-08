Feria de antigüedades en Cangas

Está asentada en el calendario de verano y es reclamo para mucha gente, que acude cada año a comprar juguetes, piezas de colección, libros, cuadros, vajillas y otras muchas cosas más. De todo hay en este exquisito mercadillo que se instala en la Alameda Nueva de Cangas, donde ayer ardían las baldosas.

No solo puertas, es un ejemplo

No asombró que la actual tasa de emergencia del Concello de Cangas solo fuera para abrir puertas. Cierto que es una emergencia, pero no del calibre que tienen otras que antienden los profesionales del Grupo Municipal de Emergencias y de Protección Civil. Y, o muy confundidos estamos, o creemos que casi nunca se cobró la citada tasa. Puede que al principio. Porque este grupo invirtió su tiempo de mayor enjundia, por el que ganó fama no solo en Cangas, sino en toda la comarca de O Morrazo. Lógico que ahora se piense en que puede cobrar los otros muchos servicios que hace. No ponen multas, pero su presencia se antoja ya imprescindible.

Sin noticias de A Lagoa de Massó

No sabemos nada de A Lagoa de Massó. Es fin de semana y ya puede tratarse de la contaminación más grave de la historia que aquí no pasa nada. Es el lunes cuando dirán algo, si es que lo dicen.

Mariano Abalo regresa con fuerza

Mariano Abalo parece regresar con fuerza a la políica local. Eso sí, no lo hace de concejal, pero parece que, con buen critrerio, tomará las riendas.

