El PP de Moaña considera insuficiente un auditorio de menos de 500 butacas

El Auditorio de Moaña cuyo proyecto definitivo se conoció esta semana contará con 395 butacas, que duplica la capacidad del salón de actos del IES As Barxas, que acoge ahora, por ejemplo, el programa Circuítos Teatrais. Para el PP se trata de una cantidad insuficiente. “No pedimos que tenga las casi 700 plazas del auditorio de Cangas, pero todo lo que no sean las 500 butacas del proyecto inicial lo consideramos insuficiente para las necesidades reales de Moaña”. Para el PP el proyecto del gobierno local en un bajo de un edificio que incluirá viviendas sociales es “un auténtico disparate que no traerá más que problemas desde el inicio. Una chapuza”.

El principal partido de la oposición alega que en vez de un auditorio Moaña tendrá “una caja de cerillas” y critica que el BNG “esté dispuesto a endeudar a todos los vecinos en 7,3 millones”. Recuerdan el proyecto inicial del 2007 con 500 butacas y añade que ahora no se cumplirán las necesidades de los colectivos.

El PP pide al gobierno local que rectifique, “no cometa este disparate” y busque una ubicación adecuada para un auditorio en condiciones.

