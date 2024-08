Jornada gastronómica de los vecinos de O Forte.

Que en este barrio marinero de Cangas, tal día como el viernes, no se come en compañía de los amigos, simplemente se goza de una opípara jornada gastronómica. Se dieron un festín, que falta hacía, que ya está el cuerpo presto para la jarana pantagruélica y los antiácidos preparados por si los pescados, mariscos y todas las viandas que ofrece esta villa. O Forte tiene reclamaciones pendientes con el Concello de Cangas, pero también tiene ese sabor casco histórico, al que pertenece por derecho propio, aunque algunos no lo integren.

Acuerdos plenarios que miran al sol

No hay nada como los acuerdos plenarios. Es mejor que en el rastro, hay de todo y se puede pedir de todo. Que si usted quiere pedir a la Xunta y a la Diputación de Pontevedra que compre el complejo de Massó, pue se puede, y además la idea sale barata. Y claro, nadie se quiere quedar atrás y así salen estas votaciones unánimes que después alguien tendrá que recordar que se deben cumplir. Y no sería mejor y más realista que la Xunta y Diputación compraran los terrenos para ubicar de una vez por todas el CIS o el CAR, que ya da igual a estas alturas.

