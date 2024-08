La corporación aprueba por unanimidad que la Xunta y Diputación compren Massó

Por unanimidad, el pleno de la corporación municipal de Cangas aprobó la moción de Alternativa dos Veciños que pide que la Xunta de Galicia y la Diputación de Pontevedra compren el complejo conservero de Massó, ahora que acaba de adquierir el cine Fraga. Hasta el grupo municipal votó a favor de la propuesta, que fue mas lejos todavía: quiere que las citadas administraciones adquieran Massó y que después se lo pasen al Concello de Cangas. Lógico que todos los partidos están a favor de la propuesta, otra cosa es que la petición tenga algún futuro.

El pleno también aprobó por unanimidad que la plaza que hay entre la excolegiata y Benigno Soage lleve el nombre de “Recanto de Ignacio Cerviño” . La propuesta fue presentada por la Fundación Casa-Museo da Mangallona, en atención de los méritos del ilustre escultor del cruceiro de O Hío. También toda la corporación municipal apoyó iniciar el expediente para el nombramiento como hijo predilecto a título póstumo del investigador Guillermo Pousada Fernández.

La ausencia del líder del grupo municipal del Partido Popular, José Enrique Sotelo, impidió que prosperase su moción sobre el callejero de Coiro. El PP quería volver al de 2006, después de que por problemas exclusivamente burocráticos no se lograra aprobar todavía el callejero que ya estuvo expuesto al público. Desde el gobierno local se insistió en que no se puede retrotraerse al callejero de 2006 y manifestó que una de las causas de no cerrar el callejero de Coiro se debió también a que no se recomienda entre procesos electorales hacer cambios, y hubo muchos.