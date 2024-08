O Morrazo no es para pobres: Imposible lograr un alquiler anual por menos de 700 euros al mes

El despegue turístico de O Morrazo en los últimos años y el estancamiento de la construcción desde la crisis del ladrillo fue una combinación nefasta para los vecinos de la comarca, que ven como los precios de los alquileres no dejan de subir en una escalada que parece no tener fin y que hace imposible, para la mayoría de los asalariados, asumir un piso de alquiler incluso aunque tengan la suerte de encontrar alguna vivienda disponible para todo el año, pues la mayoría de los propietarios ponen sus pisos en el mercado solo para temporada estival o para la llamada “temporada escolar”, entre septiembre y junio.

El índice de precios de vivienda en alquiler del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ya refleja, en sus últimos datos oficiales, esta tendencia. Así, entre 2015 y 2022 los precios del alquiler en Cangas crecieron un 10,6%, en Bueu un 9,40% y en Moaña un 5,30%. Aunque en los últimos dos años la escalada es todavía mayor. Según el portal inmobiliario Fotocasa, en Cangas el precio medio para un piso de dos habitaciones es de 720 euros con un incremento del 27,55% en el último año para aquellos que tienen más de 100 metros cuadrados de superficie. En Bueu el mismo piso de referencia estaría a un precio medio de 897 euros y la subida en esta villa es mayor para las casas de menos de 100 metros cuadrados, con un 9,88% de incremento de precio en el último año. En lo que respecta a Moaña, según Fotocasa el alquiler medio escaló hasta un 9,76% en el último año.

Para corroborar estos datos solo es necesario ver los anuncios que están activos en las inmobiliarias de la comarca. En estos momentos alquilar un piso por debajo de los 700 euros al mes para todo el año es poco menos que un sueño imposible. Los únicos que bajan, aunque poco, de esa cantidad, se ofrecen solo entre septiembre y junio con el objetivo, los propietarios, de aprovechar después la alta demanda turística.

Un inmueble con tres habitaciones en la Avenida de Lugo está a 850 euros

En Cangas, por ejemplo, un piso de tres habitaciones y 133 metros cuadrados en la calle Fomento se alquila para todo el año por la friolera de 800 euros. Lo más asequible se encuentra en el Camiño Vello de San Roque, con un piso de 88 metros cuadrados por 650 euros al mes. Un ático de 75 metros en el centro de Cangas en la primera planta tiene un precio de 700 euros igual que un piso de 90 metros y tres habitaciones en la calle Álvaro Guitián. En la Avenida de Lugo los precios llegan hasta los 850 euros al mes por 120 metros cuadrados. Y en la calle Baiona, por una vivienda de solo una habitación, se pide ya 750 euros al mes.

Si los inquilinos aceptan la condición de solo alquilar entre junio y septiembre pueden encontrarse con precios algo menos disparatados, como un inmueble de 68 metros cuadrados en la Rúa dos Pinos por 500 euros al mes. Sin embargo, a veces ni cambiando la residencia en verano, pues en la Rúa da Paz, por ejemplo, se alquila un tercero sin ascensor a 750 euros al mes y solo en temporada baja.

En lo que respecta a Bueu y Moaña la situación no está mejor y no suponen por lo tanto una alternativa para los cangueses que necesitan alquilar un piso. Un ático en Ramón Cabanillas con dos habitaciones está por 750 euros al mes y solo en invierno. Otros pisos en el centro que hay que dejar libres en verano se alquilan a 550 euros cada mensualidad y la renta que se pide en un piso sin ascensor de O Real de 70 metros cuadrados no baja de los 650 euros.

Alquileres vacacionales por hasta 3.000 euros mensuales

En Bueu en la calle Ramón Bares ya se alquila por 700 euros al mes un piso de una habitación y 50 metros cuadrados, y eso con la condición de dejarlo en verano. En esta localidad casi todos los pisos alquilan por temporada y el mejor precio es el de uno de dos habitaciones con 85 metros cuadrados por 490 euros.

Los precios de los alquileres vacacionales explican por qué los propietarios de O Morrazo se inclinan por reservar sus pisos vacíos para los turistas. Y es que, por ejemplo, en la calle David Cal de Vilariño uno de dos habitaciones se alquila por 2.000 euros al mes entre julio y septiembre. En el mismo periodo, otro de tamaño similar ubicado en la calle Pazos Fontenla de Bueu se ofrece por 3.000 euros cada mes.

