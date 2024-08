Olaia Maneiro: “Sempre facemos o que nos pide o corpo e o corazón”

Aí veñen, aí veñen, veñen pra quedar, esas bravas gorxas de fondo cantar… Con esta letra, da súa canción “Terra”, Tanxugueiras premeditou o que sería o seu futuro, onde viñeron para quedar e revolucionar a estela musical. Con este tema, Aida Tarrío e Olaia e Sabela Maneiro acompañaron ao youtuber Guanyar no seu enfrontamento co arxentino La Cobra en La Velada 4, un evento, organizado polo streamer Ibai Llanos, no que youtubers compiten en pelexas de boxeo que tivo lugar este pasado xuño. A pesar de levar dende 2016 fusionando a música tradicional galega co ritmos urbanos, máis cercanos ao trap ou á música electrónica, o Benidorm Fest 2022 foi a súa plataforma estrela para lograr chegar a moitísima máis xente. Por exemplo, as 9000 persoas que chearon o seu concerto no Coliseum da Coruña como final da súa Xira Midas. Agora regresan, tras o seu paso fai dúas edicións, ao escenario do SonRías hoxe ás 22:20 horas.

- Como recordan o seu paso pola Velada 4?

–A Velada para Tanxugueiras foi un momento súper importante na nosa carreira. Cremos que foi un fito, outra meta o poder cantar nun estadio como o Santiago Bernabeu, cheo de xente ata arriba, e, sobre todo, cantando en galego e levando a nosa cultura e a nosa música de raíz por bandeira. Foi algo súper importante onde chegamos, ademais de a xente do Bernabeu, ao público de Latinoamérica a través do stream que se estaba facendo. E poder acompañar ata o cuadrilátero a unha persoa como Guanyar, que tamén defende a súa lingua, a súa raíz e a súa cultura, foi un privilexio para nós. Foi algo que recordaremos toda a nosa vida.

–Despois de participar na primeira edición do Benidorm Fest co seu tema “Terra” e de conseguir vender todas as entradas no Coliseum de A Coruña na súa xira Midas, en que escenarios lles gustaría actuar?

–A verdade é que cada escenario é unha aventura nova. Tocamos en tantos sitios tan impresionantes que estamos abertas ao que nos depare a vida.

–Está claro que están vivindo un momento culme da súa trayectoria como artistas. Lles chega a incomodar ser tan recoñecidas que lles é imposible salir á rúa e pasar desapercibidas?

–Estamos vivindo un momemto moi doce, podemos facer vida totalmente normal e cando nos paran pola rúa , sempre é co máximo respeto e amor. Os primeiros meses si que foron un pouco raros, tivemos que acostumarnos a unha nova forma de vivir, pero temos moita sorte xa que sentímonos cheas de amor.

– Xa estiveran no SonRías fai dúas edicións, que motivación lles levou a repetir este año?

– O Son Rías para nós é fogar. É un festival onde nos sentimos coma na casa. O ambiente que se crea é máxico, só podemos decir que sí tedes a oportunidade de ir un ano. Ides querer repetir todos os veráns da vosa vida!

–A pesar de xa levar oito anos co música, consideran que seguen sentindo nervios cando soben a un escenario ou cando vai emepzar unha das súas actuacións?

–Os nervios nunca desaparecen, da igual os anos ou os concertos que levemos ás nosas costas. O peor son os 5 minutos previos ao inicio do concerto, despois a adrenalina e a emoción sempre gañan a pelea. Jajaj

–Cal creen que é a clave que as levaron ao seu éxito actual?

–Non o sabemos ó 100%, o que sí temos claro é que sin traballo e constancia non hai nada. Non temos medo a experimentar e a facer o que sentimos en cada momento e non nos poñemos barreiras pero tampouco metas, sentimos que podemos chegar a calquer escenario do mundo pero tampouco pasa nada se non o conseguimos. Camiñamos e traballamos duro día a día máis tamén disfrutamos moito do proceso.

– A onde cren que apunta a súa evolución na música? Que novos proxectos teñen en mente na continuación da súa carreira?

–Temos algo moi característico como grupo e é que, con Tanxugueiras, todo pode pasar, respetamos moito os nosos tempos e estado vital de cada época. Sempre facemos o que nos pide o corpo e o corazón. O que si podemos ir adiantando é que estamos traballando en cousiñas moi bonitas e formándonos moito. Estamos moi contentas e moi emocionadas por todo o que está a vir.

– Está claro que en Galicia son unha das bandas femeninas por excelencia para o público, pero xa actuaron máis alá das nosas fronteiras, como no Pirata Beach Fest en Valencia o en L’Hospitalit de Llobregat (Barcelona). En qué lugar, fóra de Galicia, encontraron que o público desfrutase máis do seu espectáculo?

–A verdade é que isto que vou a decir soa a tópico pero e que sentímonos tan queridas aló a onde imos que nos é bastante complexo decidirnos. Non nos quedará vida para devolver todo o cariño e amor que sentimos, isto que estamos a vivir é un soño.

-Está visto que tralo seu paso pola edición de 2022 do Benidorm Fest conseguiron que máis xente as escoitara e soubera sobre o seu grupo, pero, sería correcto afirmar que toda a súa fama se deriva da súa actuación neste certame?

-Levamos 9 anos como grupo, e xa antes do Benidorm, vivíamos da música e tiñamos moitos concertos, o que non imos negar nunca é que para nós foi unha plataforma enorme e que gracias a ela poidemos chegar a moitísima máis xente, tocar en escenarios impresionantes e vivir aventuras que non imaxínaríamoa nin nos nosos mellores soños.