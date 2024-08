“La música tiene la capacidad de conectar e igualar a todo el mundo”

Inés Hernand toca todos los palos, ya sea en el formato del audio, con los podcasts “Dulces y saladas” y “Saldremos mejores”; presentando en televisión programas como “No sé de qué me hablas” o subiendo contenido para plataformas digitales como “Gen Z” para PlayZ. Todo ello lo lleva a cabo con una actitud informal y divertida, que le ayuda a conectar con la generación ya mencionada, siendo considerada por muchos como una de las mejores comunicadoras del momento. Desde hace seis años, también puede incluír en su currículum la faceta de DJ, “pinchando” remixes de canciones de los años 2000 principalmente. Será la última artista en participar en el SonRías Baixas, con su actuación mañana a las 03:10 horas.

–¿En qué momento supo que quería ser Dj?

–Fue una oportunidad que me surgió cuando yo trabajaba en una oficina en el año 2018 por 1.079 euros al mes, entonces pues yo tenía que buscar la forma de completar este salario y decidí hacerlo con las cosas que más me gustaban, que eran la comedia y “pinchar”. Escribí a una sala en Madrid, y luego a otra, y luego a otra, e iba haciendo bolos. Los sábados me ayudaba un señor que se llamaba “Oscar Destroy” en la Independence en Madrid y me dijo que fuera esa noche a las diez, “te enseño cómo funciona y cuando vayas aprendiendo, te sigo enseñando”. Y básicamente, así lo hicimos. Fui aprendiendo, me fue enseñando cada vez más y me pasaba desde las diez de la noche a las seis de la mañana a su vera pinchando rock indie.

-En su faceta como presentadora e influencer se le conoce como la voz de la Generación Z, ¿cree que tiene el mismo “título” como Dj?

–Espero que no, porque, menuda responsabilidad. No, yo creo que le gusto a un público y que hay un bloque de gente que me sigue con muchísimo cariño. Yo proclamarme como voz o dj reina me parece muy narcisista, así prefiero que sean otros los que lo hagan, pero creo que estoy muy lejos de eso.

–Si tuviera que elegir sólo una de sus profesiones, ¿cuál de ellas le llena más?

–Lo que más me llena es hablar, entonces diría que comunicadora, pero, al final esto es como preguntar cuál es tu hijo favorito. Todo lo que hago lo hago porque me gusta, de corazón, genuinamente, y gracias a que se me ha dado bien, con mucha suerte y trabajo, puedo cobrar de todas estas profesiones, por lo cuál me cuesta mucho elegir. Pero la música me flipa y voy a todos los festivales, aunque haya días que salgas de pinchar a la una y tengas que trabajar al día siguiente. No cobro caché como otros djs pero me apasiona y por eso lo hago.

–¿Qué es lo que más le apasiona de ser Dj?

Yo creo que es la capacidad que tiene la música de igualar a todo el mundo. Al final es lo que he comentado antes, uno cierra los ojos y le atraviesa una canción, la goza, la baila y disfruta. Y yo creo que estamos en un momento de una precariedad y unas hostilidades que ayuda mucho la música para conectar, para desinhibirse, para sentir el ritmo y estar en otro lugar. En un mundo oscuro, donde está imperando el desorden, el caos, la guerra, la precariedad y la hostilidad, creo que ayuda mucho el tener asideros que tengan que ver con lo festivo, con las risas y con la música.

–Una de las palabras con las que más se le relaciona es “icono”, ¿cuál de los temas que va a presentar en el SonRías Baixas le resulta más icónico?

–Tengo un remix de “Pedro”, de Raffaella Carrá, de Double U que es bastante bueno, la verdad. Hay algunos remixes caseros pero la música va girar en torno a un estilo un poquito más cañero pero gran parte del trabajo del DJ es el crowd work, es decir, llegar a un lugar y saber qué le gusta a la gente. Así que lanzaré varios “anzuelos” a ver en qué está la gente más. Y sobre todo, una sesión buena tiene que tener muchos altos pero también tiene que haber algunos “respiros”. Entonces, hay que saber pausarlo muy bien y hay que intentar incluir el máximo número de géneros posible que tenga alguna coherencia entre sí para que la gente se lo goce y diga que se ha quedado con ganas de más.

Suscríbete para seguir leyendo