“Ya he conseguido lo que quería, es un buen momento para finalizar”

Muchos de los fans de Rayden han tenido que hacerle caso a su canción e irse a llorar a la calle de la llorería, al menos después del comunicado que ha dejado el madrileño en sus redes sociales. Con ello, Rayden decía adiós tras 23 años de canciones de hip-hop y rap que tratan sobre salir adelante a pesar de los inconvenientes de la vida.Ha tomado esta decisión para poder centrarse en su rol como escritor y estar más cerca de su familia. Los incondicionales gallegos tendrán una última oportunidad de disfrutar del madrileño cuando se suba mañana al escenario del SonRías Baixas en la última jornada de conciertos.

– ¿Cómo está yendo su gira de despedida?

–La gira de despedida está yendo muy en carne viva. Parece que fue ayer cuando la hice, pero ya ha transcurrido más de año y medio desde que anuncié la gira de despedida y ya, en el momento en el que se entre en la recta final, en la que quedan diez conciertos, cada uno de la banda se quita el armazón que tiene e intenta encapsularlo para que la experiencia sea lo más memorable posible.

– ¿Le preocupa el hecho de ser o no ser recordado?

–No me preocupa. No somos ni para tanto ni para tan poco. He tenido la suerte de que con una de mis canciones sirve como banda sonora, ya sea temporal o por muchísimo tiempo, pues lo celebro. Pero no me ocupa tiempo. Para mí lo más importante es poder compartir con mis amigos sobre el escenario que la trascendencia.

–¿Considera que su estilo ha evolucionado en estos más de 20 años?

–Sí que ha evolucionado. Yo recuerdo mis primeras canciones y si lo comparo con ahora pues ha evolucionado de una forma exponencial, infinita, abundante y a lo ancho, llena de matices. Pero también es lógico que según tú vayas avanzando en tu carrera y vas probando diferentes estilos, los vas integrando en tu propuesta musical y se hace más rica.

–¿De cuál de todas sus canciones se siente más orgulloso?

–Diría que de “Haz de luz” que es la más conocida, porque a partir de la pandemia, tuvo otro significado. Viene a decir otra cosa más importante y también porque es lo más bonito que puedes decir a alguien, que quieres que nos volvamos a ver.

– Su último álbum se llama “La Victoria Imposible”, ¿le ha quedado alguna “victoria” por conseguir en la música?

–Seguro que me han quedado muchísimas victorias por tener en ese mundo pero también considero que es muy difícil cantar victorias en la música. Lo más difícil creo que es eso, saber dejarlo estar e irte con la música a otra parte.

- ¿Cree que es definitiva su despedida de la música o podemos confiar en que será un paréntesis?

–Al revés, yo confío en que sea una despedida definitiva. Si me da por escribir algo que sea tal como para contradecirme y querer compartirlo con el mundo, yo seré el primer sorprendido. Pero lo bonito es destinar la energía y preparar el cuerpo para el duelo de lo que supone esto. Como decía antes, tengo la suerte de girar con mi grupo de amigos. Si ellos decidiesen hacer una banda donde yo fuese una de las voces y no recayese el peso sobre mí,pues a lo mejor sí, por estar con mis amigos en uno de los muchos lugares donde nos sentimos felices y compartiendo nuestra amistad.

