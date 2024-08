El Concello de Cangas precinta la Lagoa de Massó tras aparecer aves muertas en sus aguas

La Lagoa de Massó, uno de los humedales que figura en el inventario de Galicia, fue precintada en la tarde de ayer por el Concello de Cangas, a pesar de encontrarse en una zona privada, perteneciente al complejo de Massó, propiedad de una entidad bancaria. La causa fue la aparición de aves muertas, principalmente patos, algo que según los vecinos de A Congorza sucede a lo largo de esta semana.

Un miembro de Emergencias Cangas delante de un ave muerta. / Alba Villar

El concejal de Medio Ambiente, Antón Iglesias (BNG), pide prudencia y asegura que en este momento no se descarta nada, pensando en gripe aviar o envenenamiento, y recomienda que no se frecuente la zona con animales ni que tampoco la visiten las personas mientras no haya informes concluyentes. Parte del agua apareció teñida esta semana de un color amarillento debido a la descomposición de un alga, proceso que se produce durante todos los veranos en momentos de calor. La Lagoa no tiene vida acuática desde hace muchos años.

El edil de Medio Ambiente con miembros de Emergencias. | // ALBA. VILLAR

La presencia del Grupo Municipal de Emergencias en la zona obligó a activar el protocolo y alertar al servicio del 112, que fue quien movilizó también a la Policía Local y a la Guardia Civil. Desde la concejalía de Medio Ambiente del Concello de Cangas se intentó poner el contacto con la Consellería de Medio Ambiente, sin conseguirlo. El concejal Antón Iglesias manifiesta que es una cuestión en la que tiene competencia la Xunta de Galicia.

La zona es muy frecuentada por los cangueses y también por los visitantes. Por allí disfrutan muchos perros con sus dueños, de ahí la advertencia del Concello de Cangas de que no lo hagan hasta saber de verdad lo que ocurre. Antón Iglesias insistía ayer en manifestar en que tanto puede ser una pequeña cosa como algo importante y que lo primero era proteger a la población, de ahí que se optara de inmediato por precintar la laguna a pesar de encontrarse dentro de una propiedad privada y de entrar en competencias de la Xunta de Galicia.

Los vecinos comentaron que el agua lleva teñida de amarillo varios días, pero también que es un proceso químico de las algas que se produce todos los veranos, por lo que no creen que sea esta la causa de las muertes de los animales. Se temía también por las garzas que habitan el humedal, pero, por suerte, ninguna de estas aves se había encontrado muerta. También se podían ver en la tarde de ayer, junto a los patos muertos, otros que nadaban en sus aguas dulces, de ahí que la incertidumbre sea también mayor.

Una zona que está pendiente del ENIL de Balea para ser protegida

A Lagoa, como la propia zona, está pendiente del famoso ENIL de Balea, que aún no está aprobado. El concejal de Medio Ambiente, Antón Iglesias, considera que es la forma de rehabilitar este humedal, dotarlo de nuevas aguas para recuperar la vida acuática del mismo. El espacio natural de Punta Balea tiene una superficie de 2,6 hectáreas y está catalogado en el inventario de Zonas Húmedas Galicia. La laguna se creo para abastecimiento y acabó como laguna. Linda con la costa, frente a Punta Corveiro y entre las playas de A Congorza y do Medio. Hasta hace poco recibía aportes de varios riegos en el extremo opuesto de la playa. Originariamente era una braña húmeda que permanecía inundada en invierno. La Lagoa de Massó cuenta con una colonia estable de patos y ocas domésticas, más grandes y agresivas que pueden ser una amenaza por los lavancos (patos salvajes), especialmente en época de cría. El último pescado que habitó la zona fue la anguila. Los expertos afirman que el humedad carece ya de toda vida acuática.

Suscríbete para seguir leyendo