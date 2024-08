En Bueu también sonó “Rosas”

Y La Oreja de Van Gogh llegó a Bueu con esas mil rosas para un público entregado que llenó hasta los topes el recinto al aire libre de A Estacada, en la primera noche de conciertos del SonRías. Fueron las mismas Rosas con las que la mítica y primera vocalista de la banda de San Sebastián, Amaia Montero, reapareció por sorpresa, hace una semana, tras dos años de retirada por problemas de salud, en el escenario del Bernabéu en el concierto de la colombiana Karol G, para cantar a dúo este tema de “Rosas”,uno de los temas más recordados del grupo, que ayer interpretó también con gran maestría la actual vocalista Leire Martínez, ovacionada por el público al grito de “Leire, Leire, Leire”. La cantante llegó incluso a ponerse en la batería con “La niña que llora en tus fiestas” y cuando sonaba “Rosas” dejó abierto el micrófono al público que cantó y demostró que una letra como la de esta canción es para la historia: “Por eso esperaba con la carita empapada. A que llegaras con rosas, con mil rosas para mí. Porque ya sabes que me encantan esas cosas. Que no importa si es muy tonto, soy así. Y aún me parece mentira que se escape mi vida. Imaginando que vuelves a pasarte por aquí. Donde los viernes cada tarde, como siempre. La esperanza dice quieta, hoy quizás sí”.

Público en el concierto de La Oreja de Van Gogh. / Alba Villar

Desde el primer momento que La Oreja de Van Gogh se subió al gran escenario de A Estacada, para interpretar “Cuídate”, del álbum “El viaje de Copperpot” (2000-2002), el público ya se entregó, saltando y coreando. No había rastro de Amaia Montero, pero La Oreja de Van Gogh volvió a demostrar el tirón que siempre ha tenido desde su fundación en 1996.

La banda interpretó sus grandes temas como “Diciembre”, “Inmortal”, “París”, “Sirenas”, “Soledad”, “Abrázame”, “Puedes contar conmigo”, “La niña que llora en tus siestas”, “Cometas por el cielo”, “La playa”, “Pop” o “Muñeca de trapo” para rematar con “20 de enero”.

El Festival SonRías arrancó ayer, por espacio de tres jornadas y con zona de acampada. Tras La Oreja de Van Gogh, el cartel incluía las actuaciones de Álvaro de Luna, La La Love you, Morochos, Sabela, Sexy Zebras y Anabel Lee.

Zona de acampada del Festival SonRías con los escenarios al fondo. / Alba Villar

Hoy le toca el turno a Rozalén, tras Travis Birds, Chef´s Special y Cool Nenas en el escenario Fest y Gilipojazz, Fillas de Cassandra, Muerdo y La ëlite, en el escenario El Águila.

Suscríbete para seguir leyendo