Sequía de albañiles en el verano cangués

No hay obreros de la construcción disponibles a corto plazo, y si el Concello de Cangas conoce alguno, se ruega que lo comunique para intentar contratarlo. Es la respuesta que una familia de Cimadevila remitió al consistorio tras ser notificada en varias ocasiones de su obligación de levantar y consolidar un muro de contención en peligro de derrumbe y de causar accidentes.

“El problema que nos encontramos es que no somos capaces de localizar ningún albañil que pudiese hacer ese trabajo, ya que todos a los que hemos preguntado están ocupados por muchos meses”, alegan los afectados, que piden a los responsables municipales que les echen una mano para resolver la situación: “Les agradeceríamos que nos indiquen si desde el Concello nos pueden indicar a alguien para que nos haga el trabajo”, indican los propietarios de la parcela.

Los gobernantes municipales reconocen que los profesionales del sector están “a tope” de trabajo, aunque no es labor de la administración resolver una cuestión del ámbito privado. Y no es la única demanda de este tipo, pues trabajadores municipales ya han atendido otras demandando personal o materiales del consistorio, como una grúa para apuntalar un canalón de aguas pluviales en una vivienda particular o un tractor para sacar varias piedras que obstaculizaban el acceso a una parcela privada. En estos últimos casos, la “sugerencia” fue solo verbal y no se llegaron a atender, reconocen.

"Plaga de palomas"

El Concello de Cangas también ha recibido recientemente otras solicitudes que “llaman la atención”, como la de una comunidad de propietarios de Espíritu Santo, en Coiro, que alerta de una “plaga de palomas” en el inmueble y en todo el ámbito, generando una situación “insalubre y que no se puede aguantar”. Instan al Concello a “tomar medidas” para resolver el problema, que afecta a un inmueble privado y al espacio público. La casa consistorial sí dispone de varias hileras de alambre para “incomodar” la presencia de palomas.

