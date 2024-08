Rozalén: “Habrá fiestón en el concierto pero también una parte ultra emotiva”

La cantautora Rozalén se ha convertido en una de las principales voces de la canción de autor en el panorama musical español con canciones de pop, folk y rock que tienden a un aire intimista y emotivo. La albaceteña también tiene una vertiente social en su música, defendiendo los derechos de las minorías y comunidades más desfavorecidas. De hecho, suele acompañarla sobre el escenario Beatriz Romero, intérprete de lengua de signos, con la que ha publicado temas como su hit “Girasoles”. El público del SonRías Baixas tendrá la oportunidad de “Comerse a besos” a Rozalén durante su actuación mañana a las 22:10 horas, donde presentará, entre otras canciones, su nuevo trabajo discográfico “El abrazo”.

–¿Cómo está siendo la acogida del público de su nuevo disco?

–Está siendo muy bonita. Algo que no nos había pasado hasta ahora era que salió la gira y se agotaron las entradas en muchos lugares antes de que saliera el disco. Es una suerte tremenda porque es confianza ciega del público. En los primeros conciertos, la gente no tiene interiorizadas las canciones nuevas, no como otras que se cantan cada vez más. Está siendo súper hermoso desde el principio. Creo que es mi disco más emocional y con el que la gente se puede sentir más identificada. Hay fiestón en el concierto pero también una parte ultra emotiva, que es la parte de duelo de las canciones que hablan de nostalgia. Estoy súper orgullosa de esta gira y de cómo está reaccionando el público.

–Teniendo en cuenta el éxito de artistas como Aitana, Ana Mena o Rosalía, ¿considera verdadera la afirmación de que la música hecha por mujeres pasa por un momento dulce?

–Sí que es verdad que desde que yo comencé o cuando yo era adolescente y me miraba en algún referente de mujeres, que hay más artistas femeninas como las que nombra que están alcanzando números que antes sólo estaban ocupados por hombres. Aún así el porcentaje sigue siendo muy diferente. Sólo tienes que mirar el número de artistas mujeres en los festivales o en las listas de mejores cantantes a nivel mundial,... Hay mujeres, pero sigue siendo mínimo. Entonces hay que agradecer y ser optimista en el sentido de que se están dando pasos porque hay un avance, pero la realidad es que aún queda mucho camino por hacer. Así que, seguiremos cantando.

–En algún momento de su carrera, ¿el ser mujer le ha puesto las cosas más difíciles?

–Mentiría si dijera que no. Por ejemplo, yo soy una tía muy normal, físicamente hablando, y mira a las artistas que antes me ha nombrado. A veces se exige un determinado físico o hay una connotación siempre sexual, relacionado con la belleza que no se le requiere tanto a los hombres. Yo lo que he sentido mucho, aparte de que te juzguen, es el paternalismo. El estar rodeada de hombres y que a mí, todos desde el cariño, me digan cómo tengo que hacer las cosas y me sigue pasando.

–Las actrices suelen quejarse de que a partir de determinada edad ya no las llaman tanto para algunos papeles, ¿cree usted que la carrera musical de las cantantes también tiene una edad límite?

–Es que yo soy una artista diferente a las que me ha nombrado. En mi caso, no se me exige una juventud o unos cánones de belleza, porque no los cumplo. Yo no lo siento así. Mis amigas actrices o, a lo mejor, artistas que su proyecto tiene que ver más con ese ideal de eterna juventud, me lo dicen. Que sólo cuenten con una hasta los cuarenta, y eso es súper injusto.

–¿Le ha quitado alguna vez el sueño que una canción no gustase lo suficiente al público?

–Es que nunca sabes lo que va a pasar con las canciones. Yo cuando hice “La puerta violeta”, “Girasoles” o “Vivir”, que son las canciones que más han llegado a la gente, no las compuse con esa intención. Yo estudié Psicología y Músicoterapia y pensaba que me iba a dedicar a eso. Cada cosa que me pasa con la música es un regalo. Para nosotros no hay una canción “pelotazo”, nuestros temas con el tiempo se convierten en algo que nada tiene que ver conmigo, lo ha hecho la gente. Yo hago las canciones porque son mi terapia y a mí me sirven y luego, lo que pasa con ellas, pues ya no depende de mí. Incluso, esas canciones “Cara B” son las que más me gustan, tanto mías como de otros artistas. Me parecen “joyicas” y como todas son “mis hijas”, a las que no reciben tano cariño, pues yo las mimo más.

–¿Cuáles son sus condiciones óptimas para componer?

–Todo depende. Hay días que te pones con la hoja en blanco y parece un abismo y otras veces no sabes por qué, te sale algo que es un poco más brillante. De todas formas, a mí me gusta estar en soledad para contar algo. Me sirve inspirarme con otras obras, leyendo, viendo cine o una obra de teatro. Eso me pone en el mood de apreciar mucho más la belleza de las cosas. El arte alimenta al arte. Y claro, hay que tener algo interesante para contar. Hay que vivir para cantar.

–En vista de la gran popularidad de plataformas como Youtube o Spotify para escuchar música en diferido, ¿considera que la música en directo goza de buena salud en este momento?

–Si, además hay veces que me parece increíble que todos los conciertos y festivales estén todos llenos. Creo que los que más sufren esto, y me parece muy injusto, son las salas pequeñas y los artistas emergentes, por la ambición desmedida que hay de tocar en el sitio más grande. La realidad es que a pesar de tocar temas muy profundos, que no son la moda, mucha gente viene a vernos y gira tras gira, cada vez son más. Entonces, yo soy super afortunada en eso pero hay público para todo y tendría que estar más repartida la cosa, que no todo se lo llevasen los artistas de los que más se habla y que todo el mundo pudiera vivir dignamente de eso.

–¿Qué reacción espera del público del SonRías Baixas?

–Cómo mínimo, que nos traten con el mismo cariño que recibimos siempre que venimos a Galicia. Vamos a estar muchos compañeros, las Tanxugueiras, Travis Birds, o Muerdo. Hacemos piña. Entonces, sé que estaremos a gusto porque estamos en casa. Vamos a entregarlo absolutamente todo, como hacemos siempre, entonces ojalá que la gente lo reciba así, se emocione y se lo goce.

