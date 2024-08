Precintan la Lagoa de Massó tras aparecer varias aves muertas

La Lagoa de Massó, uno de los humedales que figura en el inventario de Galicia, fue precintada en la tarde de este jueves por el Concello de Cangas, a pesar de encontrarse en una zona privada, perteneciente al complejo de Massó, propiedad de una entidad bancaria. La causa fue la aparición de aves muertas, principalmente patos, algo que según los vecinos de A Congorza sucede a lo largo de esta semana.

El concejal de Medio Ambiente, Antón Iglesias, pide prudencia y asegura que en este momento no se decarta nada, pensando en gripe aviar o envenenamiento, y recomienda que no se frecuente la zona con animales ni que tampoco la visiten las personas mientras no haya informes concluyentes. Parte del agua apareció teñida esta semana de un color amarillento debido a la descomposición de un alga, proceso que se produce durante todos los veranoS en momentos de calor. La Lagoa no tiene vida acuática.

El Concello de Cangas se queja de la dificultad que tuvo y que no consiguió, de ponerse en contacto con la Consellería de Medio Ambiente. Sí acudió la Guardia Civil, tras activarse el protocolo, como también Policía y grupo de Emergencias. Los animales -uno de ellos todavía agonizaba en la orilla de la laguna- serán trasladados al centro de aves de Cotobade para analizar las causas.