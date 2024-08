Cangas expone el convenio contra incendios forestales que delimita las franjas a desbrozar junto a viviendas y viales

La alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, ya rubricó la adhesión del Concello al convenio con la Xunta de Galicia, la Fegamp y Seaga sobre prevención y defensa contra incendios forestales y para establecer un sistema público de gestión de la biomasa en las franjas secundarias. La cartografía que delimita las áreas afectadas saldrá a exposición pública a principios de la próxima semana “por un período de 15 días”, anuncia el concejal de Urbanismo e Medio Ambiente, Antón Iglesias (BNG), que invita a vecinos y propietarios de fincas en el término municipal de Cangas a consultarlo y presentar alegaciones para modificar la planimetría, si procede, antes de su entrada en vigor.

Los contactos y gestiones entre el Concello de Cangas, la Xunta, la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) y la sociedad pública autonómica Seaga en materia de prevención y defensa contra incendios forestales comenzaron hace más de un lustro y ahora fructifican con un convenio que permitirá, de manera inminente, la gestión de biomasa y la retirada de especies arbóreas de centenares de parcelas que están sin limpiar, la gran mayoría por desidia o desconocimiento de sus dueños y carencia de medios municipales para afrontarlo. Gracias a ese acuerdo, Seaga ejecutaría la limpieza subsidiaria de esas fincas próximas a núcleos habitados y vías de comunicación y le pasará los gastos a sus titulares “a precios asequibles”, según adelantó el edil, que lo califica de “gran paso” para acometer unas tareas “que los concellos no tienen capacidad de asumir y ejecutar”, y menos a corto plazo.

La solicitud de adhesión de Cangas se formalizó el pasado 19 de marzo, con los compromisos que derivan de ella, la comisión de seguimiento la aceptó y la conselleira de Medio Ambiente, María José Gómez, la firmó. Según la normativa de prevención y defensa contra incendios forestales de Galicia, los particulares deberán gestionar la biomasa vegetal en una franja de 50 metros perimetral al suelo urbano, de núcleo rural y urbanizable, así como alrededor de las edificaciones destinadas a personas, viviendas aisladas y ubicadas a menos de 400 metros del monte. En esas mismas franjas no podrá haber especies como pinos, eucaliptos y acacias, entre otras que se consideran peligrosas para la expansión del fuego, de acuerdo con lo establecido en la Lei de Montes de Galicia. Cangas lo aplicará “de inmediato”, cuando el documento tenga carácter definitivo, probablemente antes de rematar el verano.

Antón Iglesias reitera que la administración local no tiene nada que perder y sí mucho que ganar, al igual que el vecindario, que puede recurrir a Seaga (Servizo Agrario Galego) si no tiene o no encuentra recursos humanos y materiales para hacerlo. El concejal pone ejemplos de viales rodeados de masa forestal en todas las parroquias del municipio, y sobre muchos de ellos se han abierto expedientes por falta de limpieza de fincas invadidas por la maleza, y en muchos casos el principal problema es identificar y localizar a sus dueños, así como ejecutar la limpieza si estos no aparecen o no lo hacen.

El plazo de exposición pública, durante 15 días, comenzará a contar cuando se vuelque en la página web del Concello de Cangas el documento que incluye la cartografía con las franjas afectadas, sobre la que se puede alegar, pues el texto es un mero formalismo que ya está rubricado. Antón Iglesias estima que estará disponible para la ciudadanía “en cuestión de días”, y que entrará en vigor de forma inmediata si no se presentan alegaciones. De lo contrario, la Administración está obligada a contestarlas y corregir los mapas que regirán la aplicación del convenio.

Suscríbete para seguir leyendo